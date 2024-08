OM, Pau Lopez justifie son départ à Girona

Poussé à la sortie par l’OM cet été, Pau Lopez a expliqué pourquoi il a signé à Girona, mardi.

Le mercato estival est très mouvementé à l’Olympique de Marseille. Très actif dans le sens des arrivées, le club phocéen l’est aussi pour ce qui est des départs. Parmi les joueurs qui ont fait les valises cet été, se trouve Pau Lopez. Le gardien espagnol a finalement signé à Girona après avoir manqué de rejoindre la Serie A. Un choix que le désormais ex-sociétaire de l’OM a tenu à expliquer ce mardi.

Divorce acté entre l’OM et Pau Lopez

C’était l’un des dossiers brûlants du mercato de l’OM, cet été. Poussé à la sortie par le club, Pau Lopez avait réussi à trouver un point de chute et était très proche de rejoindre Côme en Serie A. Mais le transfert a finalement été avorté en raison de la lenteur à trouver un nouveau gardien.

Chose qui a finalement été faite ces dernières avec les arrivées de deux portiers, en l’occurrence, Geronimo Rulli et Jeffrey De Lange. Pau Lopez devait alors trouver un nouveau point de chute alors qu’il avait rejoint le rang des lofteurs aux côtés de Chancel Mbemba, Samuel Gigot ou encore Jordan Veretout.

Pau Lopez expose les raisons de sa signature à Girona

De son côté, Pau Lopez n’a pas tardé à trouver un nouveau point de chute. Le gardien espagnol a même rejoint une meilleure destination avec Girona. Né en Catalogne, Pau Lopez aura la chance de disputer la Ligue des Champions avec le club de sa ville natale. Un retour au bercail qui ravit l’ancien gardien de l’AS Roma qui a expliqué son choix lors de sa présentation, ce mardi.

« Revenir à la maison c’est toujours beau. Je veux partager ça avec les gens de Girona. Mais personne ne m’a promis d’être titulaire. Le coach décidera. Je suis content et je viens pour apporter et profiter d’une expérience unique. J’ai senti que le club a fait beaucoup d’effort et m’a montré beaucoup d’affection. Maintenant je dois leur rendre la confiance. L’été a été compliqué pour moi et au final je me retrouve dans cette belle situation. J’ai pris des renseignements auprès de David Lopez (défenseur de Girona, Ndlr) et la décision a été facile », a déclaré Pau Lopez.