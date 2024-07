Pau Lopez, la porte est définitivement fermée !

Enorme rebondissement dans le dossier Pau Lopez, qui était cité très proche de Côme en Serie A italienne.

Depuis ses trois ans au Vélodrome, c’est l’été où Pau Lopez a été le plus associé à un départ du club du Sud de la France. Le gardien de but espagnol devrait signer en Serie A italienne, notamment chez le promu, Côme 1907.

Côme a tourné la page

Alors qu’il s’était montré dubitatif sur son avenir avec les Phocéens à l’issue de la saison écoulée, une porte de sortie a été trouvée à l’ancien gardien de but de l’AS Roma. Cet été, le portier espagnol est annoncé dans le viseur de Côme 1907. La presse italienne avait même indiqué que l’Olympique de Marseille et Côme 1907 ont trouvé un accord pour un prêt avec obligation d'achat de 5 millions d'euros pour l’ancien gardien de Tottenham. Ladite obligation d'achat serait liée au maintien du club lombard dans l’élite la saison prochaine.

Mais les choses ont changé. Alors que tout était sur la bonne voie, les dirigeants marseillais n’ont toujours pas voulu libérer le joueur, faisant preuve d'un silence. Ceux-ci veulent trouver un portier avant de pouvoir se débarrasser de leur titulaire. Mais les dirigeants du club italien ont perdu patience. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, le club nouvellement promu est revenu à la charge pour le portier de la Sampdoria, Emil Audero.

Les négociations entre Côme, l’ancien gardien de l’Inter Milan et la Sampdoria sont très avancées. Afin de sécuriser l'ancien gardien de la Juventus Turin, Côme a inclus trois joueurs dans la négociation, selon la même source. Il s’agit en effet de Simone Ghidotti (gardien), Nikolas Ioannou (défenseur) et Alessandro Bellemo (milieu de terrain), capitaine des Bleu et Blanc.

L'OM voulait Filip Jorgensen ou un autre portier avant de pouvoir vendre son gardien titulaire. Mais l'offre des Phocéens est insuffisante pour la Villarreal. Marseille est en concurrence avec Chelsea, qui a aussi fait une offre au Sous-Marin Jaune pour le gardien de but.