OM, Pape Gueye : "C'est un rêve de gosse"

Présenté devant la presse, le milieu de terrain de l'OM n'a pas caché sa fierté d'avoir rejoint le club phocéen.

En fin de contrat au Havre (L2) et après avoir annoncé sa résiliation unilatérale avec où il s'était initialement engagé, Pape Gueye a décidé de s'engager avec l' il y a quelques semaines. Le jeune milieu de terrain est venu renforcer l'entrejeu de l'OM et a paraphé un contrat pour les quatre prochaines saisons. Pape Gueye a déjà effectué ses débuts avec l'Olympique de Marseille et a pris part à la préparation du club phocéen.

Pape Gueye a même réussi son baptême du feu en marquant dès son premier match sous les couleurs de l'Olympique de Marseille face au club autrichien du FC Pinzgau. Présenté ce jeudi devant la presse en compagnie de Leonardo Balerdi, Pape Gueye a évoqué son adaptation dans l'équipe d'André Villas-Boas et a également affiché sa fierté d'avoir rejoint le club de ses rêves.

"Finir le plus haut possible"

"Je suis très content d’être un joueur de l’OM. J’ai choisi ce club parce que c’est un grand club. On connaît les supporters, le stade, la qualité des joueurs dans l’effectif. Il y a un bon mélange de jeunes et d’anciens. L’OM, c’est un rêve de gosse. J’ai aussi parlé au coach. Je suis heureux d’être là. Mon arrivée s’est très bien passée. J’ai été bien accueilli par le groupe, le staff. J’ai bien été intégré. Sur le terrain aussi. Les joueurs m’ont beaucoup parlé comme je suis l’un des plus jeunes. Je suis très content de mon adaptation", a indiqué Pape Gueye.

"Au début, j’étais assez choqué de l’intensité. Parce que je viens de la . Ce sont des grands joueurs, il y a beaucoup de qualité dans l’effectif. C’est ce que je recherchais pour la suite de ma carrière. On a de grands objectifs. J’espère qu’on va finir le plus haut possible. Ça fait plaisir d’être comparé à Pogba. Mais je sais que je dois beaucoup travailler. J’ai tout ici pour progresser. Donc j’espère en faire de même", a ajouté l'ancien de .

André Villas-Boas est heureux de l'adaptation de sa recrue : "Pape s’est très bien intégré. Il pose beaucoup de questions sur la philosophie de jeu. C’est une très bonne personne. On a bien discuté avant qu’il signe. À son poste, il y a beaucoup de concurrence. Mais ça fait partie du foot. Il est là pour gagner sa position, il peut jouer aussi un peu plus haut. Il est très fort techniquement, une présence physique impressionnante. C’est une personne très agréable. Son intégration est parfaite".