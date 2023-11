OM : Pablo Longoria finalement sur le départ ?

L’avenir de Pablo Longoria à la présidence de l’Olympique de Marseille sème du doute. Un proche de l’Espagnol confesse.

Président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria est affecté par la crise qui secoue le club de la cité phocéenne ces dernières semaines. Poussé à la sortie par les supporters du club, le dirigeant espagnol aurait pris une décision.

La réunion qui a tout bousculé

C’est un secret de polichinelle : l’Olympique de Marseille vit un début de saison compliqué en championnat de France pour cet exercice 2023-2024. Alors qu’il a terminé sur le podium de Ligue 1 ces deux dernières années, le club du Sud de la France a de la peine à confirmer cette saison. D’où l’inquiétude sur une place sur le podium à l’issue de la campagne en cours.

En septembre dernier, une énorme crise a pris dessus le club. En effet, après le match nul contre Toulouse (0-0), une houleuse réunion a eu lieu entre les dirigeants de l’Olympique de Marseille et des groupes de supporters du club phocéen. Ces derniers ont réclamé le départ de Pablo Longoria, et déploré le système de jeu mis en place par Marcelino. Se sentant menacé, l’ancien coach de Valence a déposé le tablier.

Si Pablo Longoria a décidé de satisfaire à la demande des supporters, celui-ci a fini par changer de décision, et prend tout le monde à contre-pied. En effet, le dirigeant espagnol a jugé bon de rester dans ses fonctions du président de l’OM.

Longoria, corps présent esprit ailleurs

A Marseille, le président de l’OM ne fait plus l’unanimité, pourrait-on dire. S’il a pris la décision de rester, Pablo Longoria n’est plus le même homme d’il y a quelques mois. Selon les informations de La Provence, plusieurs cadres du club phocéens, notamment les agents, les salariés de l’OM, les suiveurs, etc. ont fait le constat selon lequel le président du club ne s’affiche plus.

Rebaptisé « pâlot Longoria » dans les colonnes de La Provence, le dirigeant espagnol serait devenu un homme sans poids dans le club. « Il est là, mais il n’est plus là », a même confié une source interne au club au quotidien régional. « Il a vrillé », ajoute une autre source.

De toutes les façons, Pablo Longoria ne se sentirait plus bien comme ce fut le cas il a quelques mois. L’Espagnol serait sûrement préoccupé par la situation du club : revenir sur le podium en Ligue 1 et garantir une place en Europe la saison prochaine. Critiqué pour son mercato estival, Longoria est attendu au prochain tournant.