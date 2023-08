OM : Pablo Longoria dithyrambique envers Joaquín Correa

Pablo Logoria, président de l’OM, s’est rendu en conférence de presse, lundi, avec le nouvel attaquant des Phocéens, Joaquín Correa.

L’Olympique de Marseille a présenté, ce lundi, l’attaquant argentin à la presse. Profitant de l’aubaine, le président Pablo Longoria n’a pas tari d’éloges l’Argentin, qui a rejoint les effectifs marseillais ce week-end.

Longoria jette des fleurs à Joaquín Correa

Venu en provenance de l’Inter Milan, samedi, Joaquín Correa a signé chez l’Olympique de Marseille en prêt d’une saison avec option d’achat de 16 M€. Celle-ci peut devenir obligatoire (13 M€) en fonction des résultats obtenus cette saison par les Phocéens, précisément une qualification ou non en Ligue des Champions de l’UEFA où ils ont été éliminés plus tôt en barrages cet été.

Accompagné de sa septième recrue estivale, Pablo Longoria se montre très élogieux envers son attaquant. Si le joueur a, lui-même, évoqué sa polyvalence donnant le choix à Marcelino de l’utiliser à un poste de son choix, le président de l’OM s’en réjouit et gonfle l’Argentin d’éloges.

"C'est un plaisir de t'avoir ici. C'est important pour nous car c'est une opération bouclée avant la première journée du championnat d'Italie. C'est un profil qu'on recherchait, un joueur polyvalent. Il a commencé sa carrière à gauche, comme deuxième attaquant puis comme premier attaquant. C'est un joueur de bonne qualité technique, physique, bon en attaque et contre-attaque. C'est un joueur complet, polyvalent, au profil très recherché", a déclaré le président de l’Olympique de Marseille.

Longoria rend un dernier hommage à Sanchez

Contrairement à Joaquín Correa, qui vient de signer à l’Olympique de Marseille, Alexis Sanchez, quant à lui, a quitté la formation phocéenne pour l’Inter Milan. Profitant de cette conférence de presse pour la présentation du nouveau joueur marseillais, Longoria rend un dernier hommage, à Alexis Sanchez, qui a quitté le club cet été après seulement une saison. Le joueur a quand-même fait savoir qu’il n’a jamais envie de quitter, sauf la direction qui ne voulait plus de lui.

"Je tiens à remercier Alexis pour ce qu'il nous a donné l'an dernier, c'était un joueur important. Il a cru au projet qu'on lui a expliqué. Comme dirigeant, on est obligé de prendre des décisions. Il y a eu un changement de coach, un collectif. On a analysé ce dont on avait besoin. Il faut prendre en considération les différentes caractéristiques des joueurs. Entre Aubameyang, Ndiaye et Vitinha, leurs profils se complètent. Joaquin est un joueur polyvalent. On a aussi la position d'Harit en tant que deuxième attaquant. On a dû prendre des décisions pas faciles à prendre. On a pensé prendre la meilleure décision pour le collectif", laisse entendre Pablo Longoria.