Nouvel attaquant de l’Olympique de Marseille, Joaquin Correa a été présenté à la presse, ce lundi. Il explique son choix et dévoile ses objectifs.

Parti comme une rumeur, Joaquín Correa a été officialisé samedi comme nouveau joueur de l’Olympique de Marseille. Ce lundi, l’attaquant argentin a été présenté à la presse. Occasion pour le joueur d’expliquer son choix d’avoir opté pour la formation et de dévoiler ses ambitions avec le club marseillais.

Lucas Ocampos et Leo Balerdi ont joué le grand rôle

Joaquín Correa a rejoint l’Olympique de Marseille en prêt d’une saison avec option d’achat en provenance de l'Inter Milan. L’option d’achat de l’international argentin de 29 ans (19 sélections, 04 buts) serait de 16 M€. Ladite option peut même devenir obligatoire (13 M€) en fonction des résultats obtenus cette saison par les Olympiens, notamment une qualification ou non en Ligue des Champions. En conférence de presse, ce lundi, le joueur explique les raisons qui l’ont poussé à donner son « OK » à Marseille.

"Je viens avec le projet de gagner. J'avais envie d'être ici, j'ai parlé avec des gens qui sont passés ici. C'est stimulant de jouer dans cet environnement, avec de tels supporters (…) Lucas Ocampos et Leo Balerdi m'ont parlé du club quand on était en sélection. C'est un club avec une grande histoire et une grande ferveur des supporters. Ils m'ont dit que c'était exceptionnel de jouer dans ce stade (Vélodrome, ndlr). C'est un grand club européen, qui est beaucoup suivi en Argentine. Il y a beaucoup de joueurs argentins qui ont joué en Ligue 1, et à l'OM. Je pourrais citer Lucho Gonzalez par exemple. Ce qu'on voit dans les tribunes c'est quelque chose d'exceptionnel, ça ressemble à ce que l'on trouve en Argentine ", a d’abord déclaré Correa.

A propos de son poste de prédilection, Correa indique : "Oui j'ai l'habitude de jouer à gauche en attaque, c'est là que je me sens le mieux. Mais ça fait un moment que je n'y ai plus joué, hormis en sélection." Eliminé de Ligue des champions de l’UEFA bien avant son arrivée, l’Argentin promet une bonne campagne en Ligue Europa où est reversé le club phocéen. "Je crois qu'on peut faire une bonne compétition en Ligue Europa, c'est une compétition difficile, mais avec l'effectif qu'on a, on peut aller un bon résultat et aller le plus loin possible", a-t-il affirmé.

Parallèle à Alexis Sanchez

Alors que Correa est venu à l’Olympique de Marseille, Alexis Sanchez, quant à lui, a pris le chemin inverse. Poussé à la sortie par l’OM, l’avant-centre chilien a fait son retour à l’Inter Milan. "Alexis a été mon coéquipier, c'est un grand joueur. J'étais content de voir qu'il était bien ici. Mon objectif est d'aider l'OM, je dois m'adapter rapidement pour montrer de quoi je suis capable", a expliqué Correa en conférence de presse.

Se prononçant sur son état d'esprit et son physique, l’attaquant argentin reste confiant et compte faire le maximumù avec Marseille. "Je suis prêt. J'ai fait la préparation avec l'Inter. j'ai hâte de commencer et de connaître mes coéquipiers pour atteindre nos objectifs (…) C'est un nouveau défi, la saison dernière n'était pas celle que j'espérais. Ici, il y a une bonne mentalité, je vais donner mon maximum pour réussir nos objectifs. Je veux aider Marseille de la meilleure manière possible", ajoute l’Argentin.