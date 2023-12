OM – OL : La grosse révélation de Gattuso après la victoire (3-0)

Un choc très attendu, l’Olympico a finalement eu lieu, mercredi soir au Stade Orange Vélodrome avec une victoire marseillaise.

L’Olympique de Marseille et son homologue Lyonnais étaient aux prises, mercredi soir, au Stade Orange Vélodrome dans le cadre du match en retard de la dixième journée de Ligue 1. Reporté le 29 octobre dernier en raison des incidents survenus en prélude au match, le choc a finalement eu lieu. Et ce sont les Phocéens qui ont pris le dessus avec une écrasante victoire (3-0) sur les Gones.

Marseille prend confiance

En grande difficulté depuis le début de la saison avec des résultats mitigés, l’Olympique de Marseille semble retrouver ses états en championnat de France. Gennaro Gattuso et ses poulains rassurent leurs suiveurs et supporters depuis quelques jours.

Sorti d’une semaine aboutie que ce soit en Europe (victoire 4-3 face à l’Ajax Amsterdam) qu’en championnat de France (victoire 2-0 contre Rennes), le club marseillais a confirmé, mercredi soir, son regain de confiance. Face à l’Olympique Lyonnais pour le match en retard de la 10e journée de Ligue 1, les Phocéens ont été sans pitié en arrachant une victoire méritée de 3-0 devant les hommes encadrés par Pierre Sage.

L'article continue ci-dessous

Getty

« Les joueurs n’étaient pas convaincus » du système de Gattuso

Alors qu’il était habitué à jouer à quatre en défense, Gennaro Gattuso a pris le risque, mercredi soir, de jouer à trois avec une ligne défensive composée de Léonardo Balerdi, Samuel Gigot et Chancel Mbemba. Après le match, l’entraîneur de l’OM révèle que ses joueurs « n’étaient pas convaincus » de ce nouveau système mis en place.

« Si j’avais la certitude de gagner tous les matchs avec une défense à 3 j’utiliserais ce système à chaque fois mais on verra en fonction des adversaires. La préparation n’a pas été facile, j’avais l’impression que les joueurs n’étaient pas convaincus par le système de jeu mais on l’a travaillé pendant deux jours, on a bien étudié l’OL. On a insisté là-dessus et finalement on a été récompensé », a confié l’ancien coach des Gli Azzurri.

Getty

Satisfait de la copie livrée contre l’OL, Gattuso veut que les joueurs récupèrent vite afin de se donner à fond pour les prochaines rencontres. « Ce soir (mercredi, Ndlr), j’ai bien aimé notre état d’esprit, notre volonté. Ce qui est important c’est de mettre les joueurs dans de bonnes conditions. Je suis très content de l’attitude de mon équipe. On va jouer beaucoup de matchs en peu de jour donc ce qui est important c’est de bien récupérer et de toujours donner le maximum lors des rencontres à venir », a ajouté le technicien italien.

Faut-il souligner avec cette victoire (3-0) contre la formation rhodanienne, l’Olympique de Marseille grimpe à la huitième place de Ligue 1 avec 20 points au compteur. Les Phocéens sont à sept points du podium (Monaco, 3e, 27 points).