OM-OL, Houssem Aouar : "On veut ramener des titres à Lyon"

Dans le dur ces derniers matches, l’OL se déplace à Marseille avec l’intention de ne pas lâcher des points en route dans la course au titre.

Jeudi soir, les joueurs de l’Olympique Lyonnais espéraient certainement qu’une seule chose. Que Lille réussisse à retourner la situation contre l’Ajax Amsterdam et se qualifie pour les huitièmes de finale de Ligue Europe. Malheureusement, les Dogues se sont encore inclinés et n’auront désormais que la Ligue 1 en tête. De quoi pimenter un peu plus la course au titre déjà intense avec le club nordiste, l’OL, le PSG et Monaco dans un mouchoir de poche.

"C'est bien pour le championnat et pour les spectateurs et tous ceux qui suivent la L1. On reste sereins et concentrés sur ce que l'on a à faire. On va jouer les matchs les uns après les autres pour essayer d'aller le plus loin possible, a commenté Houssem Aouar en conférence de presse. Au club on a souvent bien gérer les sprint finaux. J'espère que l'on va s'en inspirer pour aller le plus loin possible car on a trois concurrents très forts cette saison."

A la différence de la dernière journée, ce sont bien les Lyonnais qui auront la pression dimanche soir. D’abord parce qu’ils affrontent l’Olympique de Marseille dans un match toujours très chaud mais aussi parce que leurs concurrents directs auront déjà joué. De quoi embrouiller l’esprit des hommes de Rudi Garcia ? Pas vraiment à écouter Aouar qui assure que le prestige de l’olympics va pousser ses coéquipiers à se surpasser, eux qui ont toujours répondu présents dans les affiches cette saison.

"Ce week-end, on veut revenir avec la victoire pour poursuivre notre marche en avant. Pas de favori sur ce genre de matchs car grosse rivalité et de l’engagement."

"Il y a beaucoup de concurrence entre les deux clubs et les deux équipes. C'est un match que l'on aime jouer. Ce sont deux des plus grands clubs français, on est impatients de jouer ce genre de matchs."

Un peu moins bien dans le jeu depuis quelques semaines, l’OL a encore la Coupe de France à jouer pour s’offrir un titre. Présent dans le groupe professionnel, Aouar n’a pas encore connu l’ivresse d’un trophée malgré la finale contre le PSG la saison dernière. Il faut remonter à 2012 pour trouver trace d’un succès final. Une éternité pour un club comme Lyon.

"Oui, on me le répète et moi aussi je me le dis. Cela fait un moment que j'aimerais gagner quelque chose ici. La saison passée on était proche. Cela nous a beaucoup touché et moi aussi à titre personnel. On va tout faire pour ramener des titres à l’OL."

Aux Gones de ne pas lâcher des points en route et encore moins comme l’ennemi juré qu’est l’OM.