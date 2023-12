OM - OL : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’OM accueille l’OL, mercredi, dans le cadre du match en retard de la 10e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Après le report du match suite aux incidents survenus le dimanche 29 octobre dernier, l’Olympique de Marseille donne rendez-vous à son homologue lyonnais, ce mercredi 06 décembre pour le compte du match en retard. Le match a lieu au Stade Orange Vélodrome.

L’OM pour le regain de confiance, Sage vise sa première victoire

Malgré les incidents survenus, la LFP n’a pas sanctionné l’Olympique de Marseille. Le club phocéen accueille le match dans son fief du Vélodrome. Sorti d’une semaine aboutie que ce soit en Europe (victoire 4-3 face à l’Ajax Amsterdam) qu’en championnat de France (victoire 2-0 contre Rennes), le club marseillais est en pleine confiance. Vainqueur du club breton, Marseille veut continuer à s’imposer en Ligue 1 pour améliorer son rang. Le club dirigé par Gennaro Gattuso est actuellement 9e du championnat avec 17 points au compteur.

Pour sa part, c’est un match à double enjeu pour l’Olympique Lyonnais. Lanterne rouge de Ligue 1 avec seulement sept points au compteur, l’OL, qui traverse une saison compliquée avec une instabilité à la tête du staff technique, vise sa deuxième victoire de la saison. Nouvel entraîneur des Gones, Pierre Sage, qui a perdu son premier match contre Lens (3-2), envisage de remporter sa première victoire avec le club rhodanien.

Horaire et lieu du match

OM – OL

10e journée de Ligue 1 (en retard)

Lieu : Stade Orange Vélodrome

A 21h française

Les équipes probables du OM - OL

OM: Lopez - Clauss, Balerdi, Mbemba, Lodi - Veretout, Kondogbia, Ounahi - Sarr, Aubameyang, Harit

OL: Lopes - Mata, Lovren, O'Brien, Tagliafico - Alvero, Caqueret - Moreira, Cherki, Nuamah – Lacazette

Sur quelle chaîne suivre le match OM – OL

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais sera à suivre ce mercredi 06 décembre 2023 à partir de 21 heures sur Amazon Prime Video. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, Pass My Ligue 1.