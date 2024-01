OM – Monaco : Le onze de Gattuso avec une grosse innovation

L’entraineur de l’OM, Gennaro Gattuso, va innover dans son onze contre l’AS Monaco, samedi.

L’Olympique de Marseille affronte samedi soir l’AS Monaco à l’occasion de la 19e journée de Ligue 1. 7e au classement général du championnat, l’OM (28 pts) compte bien réduire encore plus son retard sur le podium en s’imposant contre le 4e, l’ASM (33 pts). Une tâche que Gennaro Gattuso sait compliquée mais pas impossible. Le technicien italien va d’ailleurs innover dans son onze pour affronter les Monégasques au Vélodrome ce soir.

Gennaro Gattuso change de système

Gennaro Gattuso et l’OM se présentent avec une équipe largement décimée face à l’AS Monaco ce samedi soir. Le technicien est privé notamment de 13 joueurs en raison de la Coupe d’Afrique des Nations, des blessures et même d’une suspension. Dans ces conditions, l’OM ne compte pas assez de ressources humaines pour évoluer en 3-5-2 comme c’est le cas depuis plusieurs semaines. Ainsi, Gennaro Gattuso est obligé de revenir à son schéma préférentiel, le 4-3-3, avec une défense à quatre.

Les surprises de l’OM en défense

Ruben Blanco a beau se plaindre mais il n’aura pas assez de temps de jeu cette saison non plus. Contre l’ASM ce samedi, Gennaro Gattuso devrait reconduire Pau Lopez dans les buts de l’OM. Privé cependant de Chancel Mbemba (CAN) et de Samuel Gigot (suspendu), le technicien est obligé d’évoluer avec deux centraux. Ainsi, Bamo Méïté devrait accompagner Leonardo Balerdi dans l’axe de la défense. Les deux joueurs seront entourés par Jonathan Clauss, à droite, et la nouvelle recrue, Ulisses Garcia, à gauche.

Gattuso bricole en attaque

Dans l’entrejeu, une autre recrue hivernale devrait être titulaire. Il s’agit là du Camerounais, Jean Onana, qui était déjà entré en jeu contre Strasbourg la journée précédente (1-1). L’ancien joueur de Lens devrait être soutenu par Geoffrey Kondogbia et Jordan Veretout au milieu de terrain. Sur le départ de l’OM après son retour cet hiver, Luis Henrique devrait quand même former le trio d’attaque avec Vitinha et Pierre-Emerick Aubameyang.

La compo attendue de l’OM contre Monaco

Lopez - Clauss, Méïté, Balerdi, Garcia - Kondogbia (cap.), Onana, Veretout - Vitinha, Aubameyang, Luis Henrique.