Marseille - Monaco : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Après son élimination en Coupe, l’OM va tenter de se refaire une santé en renouant avec la victoire en L1. Mais ça ne sera pas aisé contre Monaco.

L’OM se trouve à un tournant de la saison. Sorti par Rennes la semaine dernière en Coupe, le club phocéen n’a plus que le championnat à se mettre sous la dent sur la scène domestique. Seulement 7e au classement, l’équipe phocéenne a intérêt à ne plus trainer en route si elle veut atteindre ses objectifs. C’est pourquoi un bon résultat contre Monaco, un concurrent direct, est quasi impératif ce samedi.

L’OM pas dans les meilleures prédispositions

Dans son fief du Vélodrome, Marseille va donc chercher à renouer avec la victoire lors de la réception de la formation princière. Un gros défi à relever car l’ASM n’est pas l’équipe qui lui réussit le plus. Depuis que ce club a retrouvé l’élite en 2013, il n’y a que face au PSG que l’OM a perdu plus souvent. De plus, il a encaissé au moins un but lors de ses 13 réceptions de l’ASM.

Cela étant, les Olympiens ont tout de même quelques certitudes sur lesquelles ils peuvent s’appuyer. Ils n’ont perdu aucune de leurs 13 parties jouées à domicile cette saison, toutes compétitions confondues. Une première à ce stade de la saison depuis la fameuse campagne 1998/1999, qui avait failli s’achever par un titre de champion. Devant son public, cette équipe dégage une certaine solidité. Et il en faudra assurément pour résister à la deuxième meilleure attaque du championnat.

L’OM qui se présentera pour ce derby ce samedi risque de ne pas ressembler à celui que les supporters de l’équipe ont vu lors du dernier match à domicile. Parce qu’il y a eu beaucoup de changements, avec l’arrivée de trois recrues en attendant une quatrième (Onana, Garcia, Moumbagna), et parce que des joueurs engagés à la CAN aucun n’a été libéré à l’issue du premier tour. Pour Gennaro Gattuso, ce n’est pas l’idéal pour préparer ce choc, mais il va bien falloir s’adapter. C’est déjà ce qu’il a dû faire lors du match aller, qui avait suivi sa nomination à la tête de l’équipe.

Horaire et lieu du match

19e journée de Ligue 1

Samedi 27 janvier, à 21h

Stade Vélodrome de Marseille

OM – Monaco

Equipes probables Marseille - Monaco

Marseille : Lopez; Meité, Garcia, Balerdi; Clauss, Onana, Kondogbia, Veretout; Henrique; Vitinha, Aubameyang

Monaco : Kohn; Magassa, Maripan, Kehrer; Vanderson, Fofana, Zakaria, Boadu; Akliouche, Golovin; Ben Yedder

Sur quelle chaine suivre le match Marseille - Monaco

La rencontre entre l’OM et Monaco sera à suivre ce samedi à partir de 21h sur la chaine Canal+ Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming, via la plateforme dédiée du groupe MyCanal ou sur le service DAZN.