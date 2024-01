Marseille - Strasbourg (1-1), un OM moribond coince dès la reprise

Opposé à Strasbourg, l’OM pensait tenir la victoire mais s’est fait rejoindre sur le fil logiquement (1-1).

L’OM marque le pas en Ligue 1. Après plusieurs succès d’affilée, l’équipe phocéenne a concédé un deuxième nul de suite, ce vendredi contre Strasbourg. Face au Racing, la bande à Gattuso a mené pendant presque tout le match avant de se faire rattraper juste avant le gong (1-1). Un scénario déjà vécu l’année dernière face à ce même adversaire.

Un OM petit bras

La saison dernière, Marseille a pris deux buts face au Racing dans le dernier quart d’heure du jeu. Les locaux étaient donc prévenus mais cela ne les a pas empêchés de craquer une nouvelle fois juste avant le gong. A la 91e, ils se faisaient surprendre par Jérémy Sebas à la suite d’un coup franc alsacien.

L’équipe de Gattuso a eu le tort de ne pas se mettre à l’abri dans cette partie. Pourtant, l’entame de match avait été idéale, avec une ouverture du score réussie dès la 2e minute de jeu. Samuel Gigot a surgi près du but pour propulser dans les filets une déviation bien sentie de Vitinha.

Avec un but d’avance, l’OM avait fait le plus dur. Dès lors, il n’a pas jugé bon de trop pousser, se contentant surtout de bien défendre. Une tactique risquée et qui a fini par lui couter cher. Si Strasbourg avait été plus efficace dans ses offensives, les Marseillais auraient même perdu ce match et personne n’aurait rien trouvé à redire.

Strasbourg ne l’a pas volé

La bande à Vieira a fait preuve d’un état d’esprit irréprochable. Une fois dos au mur, l’équipe alsacienne a fourni beaucoup d’efforts pour revenir à la marque et elle en a été récompensée. Kevin Gameiro, qui cherchait son 100e but en Ligue 1, n’a pas scoré, pas plus que Dilan Bakwa, qui a eux deux occasions franches dans l’ultime quart d’heure. Mais Sebas, lui, a donc trouvé la faille sur le deuxième temps de ce dernier coup franc.

Avec ce résultat, l’OM gagne provisoirement une place au classement pour se retrouver 5e. Mais il y avait clairement mieux à faire. Tant au niveau comptable que sur le plan de la manière. Gennaro Gattuso n’a probablement pas aimé ce qui lui a été donné à voir de la part de ses troupes lors de ce match. Pas plus que le public marseillais, à en juger par la bronca qu'il a lancée au coup de sifflet final.