OM - Milan : Streaming, Chaine TV, où voir le match ?

Marseille ponctue ce dimanche sa phase de préparation par une rencontre de prestige contre l’AC Milan. Un remake de la finale de C1 1993.

55000 spectateurs sont attendus ce dimanche soir au Vélodrome pour assister à la dernière rencontre amicale de l’OM. Une affluence nombreuse et qui ne surprend pas. Pour leur ultime sortie avant le début de la Ligue 1, les Phocéens vont se mesurer à un grand d’Europe, à savoir l’AC Milan. L'affiche n'était à rater sous aucun prétexte.

L'OM doit se rassurer

Une opposition contre le champion d’Italie en titre vaut incontestablement le détour. Les Marseillais seront bien inspirés de ne pas décevoir leur public. Surtout que jusqu’ici, ils ne sont pas parvenus à trop les enthousiasmer en cette période estivale. Ils ont joué quatre matches mais n’en ont gagné quatre seuls. Et c’était face à la modeste formation de Marignane-Gignac (4-1). Autrement, c’était deux défaites et un nul comme bilan.

Igor Tudor, le remplaçant de Jorge Sampaoli au poste d’entraineur, cherche encore la bonne formule. Le Croate a d’ailleurs refusé de s’alarmer après les faux-pas enregistrés. Il n’empêche, pour se mettre en confiance et aborder dans les meilleures conditions le duel du 7 aout contre Reims un succès serait clairement le bienvenue ce dimanche. L’emporter contre les Rossonerri rappellera en plus de bons souvenirs aux anciens, et serait peut-être de bon augure pour la saison qui se profile et qui marquera le retour de l’OM en Ligue des Champions.

La compo probable de l’OM :

Blanco - Toure, Mbemba, Gigot - Clauss, Guendouzi, Rongier - Gerson, Ünder (ou Tavares) - Milik, Payet.

Où voir le match ?

La rencontre amicale entre l’OM et l’AC Milan sera diffusée sur RMC Story, RMC Sport 1 et BFM Marseille ce dimanche, à partir de 18 heures (française). Le match sera disponible sera diffusé en streaming sur RMC Access (à 21h). Enfin, à noter que la chaine Twitch de l’OM diffuse également la rencontre.