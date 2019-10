OM - Mercato : Zubizarreta sort du silence

Le directeur sportif de l'Olympique de Marseille a défendu son bilan lors des derniers mercatos et a avoué déjà préparer les prochains.

Andoni Zubizarreta est souvent la cible du courroux des supporters. Le directeur sportif de l'OM, passé par Barcelone, peine à convaincre dans son recrutement. Cet été, l'Espagnol ne s'est pas trompé en recrutant Dario Benedetto, Alvaro Gonzalez et Valentin Rongier. Souvent attaqué pour ses choix et pour avoir manqué certains joueurs ciblés, Andoni Zubizarreta a défendu son bilan et s'est longuement justifié dans une interview accordée à La Provence.

"Je comprends les critiques. Je réfléchis à savoir si les critiques ont des raisons. Si quelqu’un dit quelque chose de pas vrai, ça fait mal, mais pas trop. En revanche, si quelqu’un dit quelque chose que tu sais que tu as manqué, ça fait plus mal. Je pense qu’en général on a bien travaillé avec le club. On a essayé d’avancer le prochain mercato, de contacter les agents, de trouver les bons joueurs, à bon prix. Dans ce type de mercato on a bien travaillé. Après, trouver des joueurs inconnus ou très connus, c’est presque impossible sauf si tu vas chercher des joueurs dans des championnats mineurs", a indiqué l'Espagnol.

L'OM à l'affût cet hiver

L'article continue ci-dessous

Le poste d'arrière gauche fait débat chez les Phocéens, et le directeur sportif a évoqué les pistes qu'il a eu à ce poste afin de défendre son échec l'été dernier dans le recrutement d'un nouveau latéral : "Mitchel Bakker, personne ne le connaissait avant qu’il signe à Paris, on a essayé de le signer. Son agent était le même que Balotelli mais il avait déjà signé à Paris. Le latéral gauche c’est un poste difficile. Tu dois compenser la structure de ton équipe. On a essayé un prêt de Juan Miranda, on ne pouvait pas l’acheter. Renan Lodi, on avancé un peu avec lui mais l’Atlético de Madrid a payé 25 M€. Quand je discutais pour Juan Miranda, je pensais que c’était un jeune joueur avec un énorme potentiel. Depuis, à Schalke, il ne joue pas".

Contrairement à ce que disait André Villas-Boas, Andoni Zubizarreta a indiqué que l'OM serait actif cet hiver : "Oui on a commencé à préparer les mercatos. C’est une continuité les mercatos. On anticipe. On travaille sur des projets qu’on a déjà travaillé. On voit des joueurs qui ne jouent plus titulaire ou ceux qui peuvent jouer l’ qui ont besoin de se montrer. Mais d'ici la trêve, le titulaire peut se blesser, l'entraîneur peut changer et la possibilité de faire venir le joueur peut tomber à l'eau. Le marché d’hiver c’est compliqué sur l’Amérique du Sud car il doit s’adapter vite, même si Benedetto s’est adapté très vite".

Enfin, le directeur sportif de l' a évoqué l'objectif du club, à savoir retrouver la la saison prochaine, et ce malgré un effectif limité : " , ils ont fini sur le podium, mais la saison d'après, ils annoncent que l'objectif c'est une place dans les dix premiers. Nous, à Marseille, même si on a raté notre saison, on ne peut pas annoncer que l'objectif c'est une place dans les dix premiers".