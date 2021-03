OM, McCourt a rencontré les supporters

Frank McCourt, le propriétaire de l’OM, a rencontré ce mardi les différents groupes de supporters du club.

Comme il l’avait promis vendredi dans son communiqué, Frank McCourt s’est rendu ce mardi à Marseille et ce pour la première fois depuis 2019. Le propriétaire de l’OM avait à cœur de réitérer son attachement envers le club, mais aussi et surtout apaiser l’atmosphère avec les groupes des supporters.

Les fans olympiens s’étaient fait entendre récemment, en réclamant notamment le départ de Jacques-Henri Eyraud. Leur requête a été entendue, puisque ce dernier a été débarqué de son poste et remplacé par Pablo Longoria.

Pour rassurer les suiveurs encore un peu plus, McCourt a donc jugé bon d’aller à leur rencontre et connaitre leur position. Arrivé dans la cité phocéenne ce mardi matin à bord de son jet privé, l’Américain a multiplié les rendez-vous à partir de 16h. Tout s’est bien passé si l’on en croit les révélations faites par L’Equipe.

Vendredi, McCourt avait justifié son voyage en indiquant qu’il voulait « faire connaître ma vision de l'avenir directement auprès des supporters, notamment en ce qui concerne les projets de développement et d'investissement pour les prochaines générations ». « En 2016, nous avons lancé un projet ambitieux pour ramener ce club au sommet du football français et européen et cet engagement est toujours intact. Soyez assurés que mon engagement envers l’OM et les Marseillais est absolu, et je demande à tous nos supporters de s'unir et de nous soutenir au moment d'ouvrir ce nouveau grand chapitre », a-t-il ajouté avec enthousiasme.

« McCourt veut aller chercher la Ligue des Champions »

Avant ses rendez-vous avec les supporters, McCourt s’est également entretenu avec certaines responsables politiques et économiques de la ville. Il a notamment rencontré le maire Benoit Payan. « Ça s'est plutôt bien passé, a confié ce dernier lors d’une intervention sur RMC. J'ai vu un homme à l'écoute, qui a envie de comprendre une situation qui était très compliquée de là où il était. Il a pris des décisions, il est ici, il a rencontré des supporters. Je l'ai trouvé sincère, il a fendu l'armure, car il ne tape pas facilement sur les épaules : il m'a dit à quel point il était attaché à cette ville, il m'a parlé de la ville comme quelqu'un qui aime la ville, du club comme quelqu'un qui aime le club. Il a été réceptif à ce que je lui ai dit, je l'ai trouvé très ouvert autour de la question des supporters. »

Durant cette entrevue, McCourt a encore une fois répété qu’il ne comptait pas vendre l’OM, alors qu’une rumeur circule depuis dimanche faisant état d’une possible proposition faite par un groupe d’hommes d’affaires français. « Il me l'a répété à plusieurs reprises, il ne veut pas vendre le club, il n'a jamais eu l'intention de le vendre, a assuré Payan. Il m'a dit qu'il voulait aller chercher la Ligue des champions. [...] Il me dit qu'il veut des résultats, et ce n'est pas compliqué, il faut mettre les moyens. Il lui appartient de mettre sur la table un certain nombre de choses ».