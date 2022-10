OM : Mattéo Guendouzi pose des problèmes à Igor Tudor

L’entraineur marseillais, Igor Tudor, a indiqué qu’il était confronté à des dilemmes avec son milieu de terrain international, Mattéo Guendouzi.

Mattéo Guendouzi fait partie des tous meilleurs joueurs de l’OM depuis l’entame de la saison. De par sa technique et sa vision de jeu, l’ancien Gunner apporte beaucoup aux Olympiens. Néanmoins, Igor Tudor, son entraineur, ne sait pas trop comment l’utiliser.

En conférence de presse ce lundi, à la veille du match de Ligue des Champions contre le Sporting, le technicien croate a fait savoir qu’il était vraiment embêté par Guendouzi.

Tudor loue la polyvalence de Guendouzi

« Si je vais l’aligner plus bas sur le terrain ? Vous le verrez lors de la compo, a-t-il d’abord déclaré. Mattéo couvre deux postes c’est intéressant pour moi. Si je le mets plus haut, l’équipe est plus équilibrée mais moins offensive, et si je le mets plus bas, l’équipe est plus équilibrée mais moins offensive. J’ai le choix c'est vrai, mais j'ai les idées claires, vous verrez en temps voulu. »

Pour rappel, lors de la première sortie en Ligue des Champions face à Tottenham, Guendouzi avait été laissé sur le banc. Un choix que Tudor a peut-être regretté, vu que son équipe a perdu 0-2 ce soir là. Le joueur lui-même s’est aussi dit déçu par cette décision.

Même s’il a démarré sur le banc face aux Spurs, Guendouzi reste quand même le deuxième joueur le plus utilisé depuis l’entame de l’exercice en cours. Seul Jonathan Clauss cumule plus de minutes que lui(891 contre 811). Et il fait partie des quatre joueurs qui ont disputé tous les matches, en compagnie également de Veretout et de Balerdi.