OM : Mario Balotelli pousse Allan Saint-Maximin à le rejoindre au prochain mercato !

Sur Instagram, Mario Balotelli a invité son ancien coéquipier de l’OGC Nice, Allan Saint-Maximin, à le rejoindre du côté de l’Olympique de Marseille.

Il ne s’agit d’un secret pour personne, Mario Balotelli adore Instagram. L'attaquant de l’Olympique de Marseille s’en sert pour célébrer ses buts, comme il l’a prouvé face à Saint-Etienne (2-0) dimanche dernier, mais aussi pour s'improviser sur le coup agent de joueurs.

En effet, alors que son ancien coéquipier de l’OGC Nice, le feu follet Allan Saint-Maximin, partageait une photo de lui et "Super Mario" avec la légende "Tu me manques", l’Italien en profitait pour pousser le Tricolore à le rejoindre sur la Canebière.

"Tu me manques aussi, petit frère ! Viens à Marseille !", lui a immédiatement répondu Balotelli. Et nul doute que la conversation a ensuite dû se poursuivre en messages privés. Évidemment, cela ne veut absolument pas dire que Saint-Maximin rejoindra l’OM l’été prochain, mais cela prouve au moins que "MB9" se sent bien dans la cité phocéenne.

Même s’il y a également une petit dose de communication habile derrière ce commentaire, pousser un ancien coéquipier à le rejoindre l’été prochain pourrait signifier que l’ex-joueur de Manchester City, sous contrat jusqu’en juin, souhaite prolonger. Et un duo composé de Balotelli et Saint-Maximin sous la tunique phocéenne, les supporters ne diraient pas non…