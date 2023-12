OM : « Ma plus grosse erreur… », Longoria fait le premier bilan de la saison

Le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, fait le bilan de la première partie de la saison du club phocéen.

L’Olympique de Marseille a disputé, mercredi soir, son dernier match de l’année civile 2023 contre Montpellier HSC (1-1). Au lendemain de cette rencontre, le président de la formation phocéenne dresse le bilan de cette phase aller. A l’occasion, Longoria évoque sa « plus grosse erreur ».

Longoria admet ses erreurs

C’est la fin de la première partie de la saison sportive 2023-2024 dans les grands championnats. Présent en conférence de presse, ce jeudi 21 décembre 2023, pour dresser le bilan de la première moitié de saison très agitée du club olympien entre la crise avec les supporters, le départ de Marcelino et la nomination de Gennaro Gattuso, le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, est revenu sur sa plus grosse erreur lors du mercato estival.

« On fait tous des erreurs. Ma plus grosse erreur ce n'est pas la nomination du coach mais c'est de ne pas avoir analysé la méthodologie de Tudor et du changement important qu'il y avait. On avait besoin de plus de stabilité... Dans le recrutement, ça se juge surtout à la fin de la saison. Beaucoup de choses se sont passées au club dans un niveau d'instabilité », a déclaré le dirigeant espagnol.

A propos de la CAN, le président du club du Sud de la France reconnaît que l’OM sera diminué entre janvier et février 2024. Ceci tout comme plein d’autres clubs du championnat de France.

« Sur la CAN, le championnat de France va être touché par 70 joueurs sélectionnés pour la CAN. C'est un problème analysé à l'intérieur du championnat, ça mérite un peu de réflexion pour les dirigeants du football français. Le niveau d'attractivité de l'OM est supérieur à d'autres clubs en Afrique et ce serait dommage de ne pas profiter de cet avantage compétitif du marché », a reconnu Longoria.

Le bilan de la première partie de saison

Evoquant la première partie de la saison, le président estime que l’Olympique de Marseille, en dépit des problèmes survenus au cours de la saison, a fait une bonne phase aller. Le dirigeant espagnol, qui se dit satisfait, met surtout sur le parcours européen de Gattuso et ses protégés.

« C'est une conférence de presse bilan sans limite de questions, ni de temps! On doit voir la saison avec une ambition générale mais pas sur les derniers matchs, ni sur les résultats négatifs. On est revenu dans la course de notre objectif pour terminer dans les 4 premiers. On a toujours cherché à rester positif. Avec toutes les turbulences du début de saison, on est à une position un peu plus basse des attentes. Le niveau pour être en haut de classement est à deux points par match et nous n'y sommes pas encore mais je reste positif », a laissé entendre Pablo Longoria.

« Je tiens à mettre en avant le parcours européen avec un groupe relevé malgré un dernier résultat qu'on ne souhaitait pas », a-t-il ajouté en précision.

Marseille fera une bonne saison, selon Longoria

Accroché au Stade de la Mosson par Montpellier HSC (1-1), mercredi soir, l’Olympique de Marseille a manqué l’occasion de terminer la phase aller avec une place en Europe. Mais pour le président phocéen, la campagne est loin d’être terminée. Ce dernier voit le club phocéen faire une saison aboutie.

« Si on regarde la tendance actuelle, on devrait arriver en haut en fin de saison mais si on prend l'intégralité de la saison, renverser la tendance est quelque chose de positif. Optimiste, ce n'est pas le mot, je suis positif; je considère qu'on a un bon effectif, des joueurs de qualité. On a gagné en sécurité défensive. Je crois que le niveau d'engagement des joueurs dans les matchs est très élevé. Nous n'avons pas eu de résultats en raison de petits détails. Il faut créer des interactions entre joueurs, ça a pris plus de temps qu'on ne pensait pendant l'été. C'est une question de mentalité qu'on doit créer au quotidien », a lancé Pablo Longoria.

Longoria encense Gennaro Gattuso

Profitant de sa présence en salle, le président du club marseillais a jeté des fleurs à l’actuel coach des Phocéens, Gennaro Gattuso, qu’il voit comme l’homme de la situation. Mais avant, Longoria remet en cause le système de jeu qu’Igor Tudor avait mis en place avant son départ.

« Je cherche à faire une analyse générale du football. Il y a beaucoup de changements dans la façon de jouer depuis 3, 4, 5 ans. Avec Tudor, pour être compétitif, on croyait que l'effectif avait besoin d'une typologie de jeu plus physique. Avec un système tellement difficile à gérer sur le long terme, ça fait dépenser beaucoup d'énergie aux joueurs. On pensait que pour la typologie du championnat, on avait besoin de plus d'organisation collective. L'année dernière, on souffrait beaucoup dès le moment où notre première ligne de pression était passée. Au niveau des dirigeants, on voulait changer un peu tout ça. Avec Gattuso, on cherche à tenir ce type de structure défensive. Ce travail était bon Marcelino », retient Longoria, qui enchaîne.

« Gattuso n'a pas eu beaucoup de temps pour travailler. Il a eu la qualité de s'adapter l'effectif en renonçant à son système de jeu habituel en s'adaptant aux joueurs qu'on avait. Je pense qu'on va voir une version de l'OM plus adaptée au credo footballistique de Gennaro Gattuso. On cherche de la stabilité défensive, un jeu vertical, de contrôle. La composante physique est aussi très importante. Acheter un joueur physique sachant jouer au football, c'est plus dans les cordes de l'OM », a ajouté le président olympien.

« Je remercie encore Gennaro d'avoir accepté notre proposition dans un moment très difficile. On est très content de son travail et reconnaissant du fait qu'il n'a pas eu le temps de travailler. Je note son intelligence et sa capacité d'adaptation. Il est d'un très haut niveau dans la relation humaine avec les joueurs et le club. Son arrivée a apporté beaucoup d'énergie. Il s'est adapté aux circonstances », a-t-il poursuivi.