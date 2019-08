OM - Luiz Gustavo vers Fenerbahçe pour 5,5 millions d'euros ?

L'expérimenté milieu de terrain de l'Olympique de Marseille serait en partance vers la Turquie et le club de Fenerbahçe, selon La Provence.

"L'entraîneur veut prendre des joueurs, mais le fair-play financier nous l'empêche. Donc on veut que tout le monde reste, et cela vaut aussi pour Luiz Gustavo. C'est un joueur très important. Après, ce n'est pas à nous de décider. Il faut voir avec les dirigeants", déclarait Ricardo Carvalho, l'adjoint d'André Villas-Boas à Marseille, un brin fataliste et presque résigné, au sujet de l'avenir de l'un des cadres du vestiaire marseillais.

Et pour cause, plus que jamais dans le viseur de Fenerbahçe, Luiz Gustavo, symbole du projet olympien de Frank McCourt, pourrait faire ses valises dans les prochains jours. En effet, alors que le Brésilien de 32 ans notamment passé par le durant sa riche carrière verrait d'un bon oeil un départ, il semblerait que celui-ci se précise sérieusement depuis samedi soir.

Rongier in, Gustavo out ?

Souvent bien informé sur l' , le média local La Provence annonce en effet que Luiz Gustavo serait en partance pour le club turc. Selon le journaliste Fabrice Lamperti, la somme du transfert avoisinerait les 5,5 millions d'euros. Une somme supérieure à la première offre qui était de l'ordre de 4 millions d'euros, mais bien inféreure aux attentes des dirigeants phocéens.





Si rien n'est encore officiel, le spectre d'un départ de Luiz Gustavo se fait de plus en plus pressant au dessus de la Commanderie. À une semaine de la fin officielle du mercato estival, l'OM travaillerait déjà sur la succession de son cadre. Le nom de Valentin Rongier, capitaine du FC , étant notamment évoqué pour débarquer sur la Canebière dans les prochains jours. Ce qui serait une renfort de poids pour les Marseillais.