OM - Fenerbahce toujours chaud sur Luiz Gustavo ?

Luiz Gustavo, le milieu de terrain brésilien de l'Olympique de Marseille serait toujours ardemment courtisé par le club turc de Fenerbahce.

Impressionnant lors de sa première saison, un peu moins lors de celle de la confirmation, Luiz Gustavo n'a pas échappé au coup de mou de l' ces derniers mois, après une finale de perdue face aux Colchoneros durant l'été 2018. Néanmoins, s'il n'a pas été des plus réguliers sur le terrain, le Brésilien n'en demeure pas moins un véritable cadre du vestiaire olympien et un joueur très apprécié des supporters.

Ainsi, un départ de l'ancien international brésilien, passé par de grands clubs durant sa carrière, ne manquerait pas d'être difficilement perçu sur le Vieux-Port, d'autant plus que l'OM tarde à se renforcer sur le marché des transferts. Et pourtant, à en croire la presse turque, il semblerait que le club de refuse de baisser les bras dans le dossier menant au milieu de terrain, étant toujours très intéressé à l'idée de l'enrôler.

Une information à prendre avec des pincettes ?

D'ailleurs, à en croire ces mêmes rumeurs, les négociations seraient bien avancées entre les dirigeants turcs et ceux de l'OM, puisque les dirigeants de Fenerbahce auraient pris la direction de la ce lundi dans le but de finaliser le dossier.

Toutefois, il convient de prendre cette information avec des pincettes, le club étant confronté à des problèmes financiers ces dernières semaines, tandis que Luiz Gustavo aurait vu d'un bon oeil l'arrivée d'André Villas-Boas à Marseille, et souhaiterait donc donner une chance au projet olympien. Une chose est sûre, on devrait pouvoir démêler le vrai du faux dans les prochaines heures, au plus tard dans les prochains jours.