OM - Luiz Gustavo : "J'ai tout donné pour ce club"

Lors d'un entretien accordé au Canal Football Club, le Brésilien est revenu sur son aventure à l'OM, et sur les circonstances de son départ.

À l' , il était comme chez lui. S'il n'est resté que deux saisons, le milieu de terrain Luiz Gustavo était devenu l'un des chouchous du Vélodrome, mais aussi l'un des tauliers du vestiaire marseillais. Jouissant d'une expérience importante du plus haut niveau, le joueur de 32 ans a fait ses valises l'été dernier pour rejoindre la et le club de Fenerbahçe. Lors d'un entretien accordé au Canal Football Club ce dimanche, il a expliqué pourquoi.

"Si le club continuait a progresser, j'y étais pour 20 ou 30 ans"

"Une grande émotion de partir ? Oui. Je pense que dans cette histoire d’amour, il y a beaucoup d’émotions, des choses se passent que tu ne comprends pas, des choses que tu comprends. J'ai tout donné pour ce club, et Marseille est un club qui, quand tu donnes tout pour lui, te fatigue aussi beaucoup mentalement. J'étais arrivé au point où cette fatigue m'a amené à ce choix, recommencer un projet", a déclaré Luiz Gustavo, regrettant le déclin du club la saison dernière.

"L'OM plus assez ambitieux ? Peut-être que l'on peut dire les choses comme ça aussi. Mais je pense que le projet initial a amené une belle première saison. On a raté la seconde année. C'est celle-ci qui m'a fait beaucoup de mal. Pour moi, quand je suis arrivé à l'OM, si le club continuait a progresser, j'y étais pour 20 ou 30 ans. Mais vu la seconde année, j'ai préféré arrêter", a ensuite confié l'ancien du . Si l'apport de Luiz Gustavo sur le terrain était indéniable, force est de constater qu'André Villas-Boas et l'OM ont été très inspirés en enrôlant Valentin Rongier pour le remplacer, lui qui impressionne ces derniers mois.