OM : Longoria a déjà trouvé le remplaçant de Kondogbia

L’Olympique de Marseille tient déjà le remplaçant de Geoffrey Kondogbia, blessé vendredi face à Metz en Ligue 1.

Sorti sur civière, vendredi soir, lors du déplacement à Metz (2-2), Geoffrey Kondogbia pourrait manquer certaines rencontres avec l’OM après sa blessure au genou. En effet, Pablo Longoria travaille déjà à remplacer le Centrafricain.

Débuts compliqués pour l’OM

L’Olympique de Marseille a perdu Kondogbia dans le match nul (2-2) à Metz, vendredi soir. Après un coup reçu au genou, l’ancien international français, actuellement avec l’équipe de la République Centrafricaine, a dû quitter les terrains sur civière (56e). Une nouvelle, qui ne serait pas la bienvenue pour Marcelino. En effet, des discussions sont en cours pour boucler un transfert dans les prochains jours.

En dépit du gros coup réalisé lors du mercato avec plein de nouveaux joueurs de renommée arrivés, la mayonnaise peine à prendre à l’OM. Eliminés en Ligue des champions par le Panathinaïkos et accrochés par Metz en Ligue 1, vendredi, les Phocéens connaissent un début de saison des plus compliqués.

Le remplaçant de Kondogbia trouvé en Allemagne

En effet, après la réunion de crise entre Frank McCourt et Longoria, la direction phocéenne cible déjà de nouveaux profils sur le marché des transferts. Surtout la blessure de Geoffrey Kondogbia va faire accélérer les choses pour boucler un dossier, notamment un milieu de terrain, le plus vite possible.

D’après les informations de Sky Sport, l’Olympique de Marseille serait en négociations avancées avec le Bayer Leverkusen pour faire signer Nadiem Amiri. Mais selon la presse allemande, le Bayer Leverkusen serait en train d’exiger une somme entre 6 et 7 millions d’euros pour laisser partir son milieu de terrain de 26 ans. Toutefois, l’OM doit faire face à une concurrence dans ce dossier, puisqu’une formation de la Premier League anglaise est aussi intéressé par le profil du milieu de terrain allemand.

Il faut rappeler qu’après les départs de Dimitri Payet et Alexis Sanchez, Pablo Longoria a fait signer six nouveaux joueurs cet été à l’OM cet été. Le gardien Rubén Blanco, l’arrière gauche Renan Lodi, le milieu défensif Geoffrey Kondogbia, les attaquants sénégalais Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye et l’avant-centre gabonais, Pierre-Emerick Aubameyang ont tous signé à Marseille cet été.