OM, les morts forts de De Zerbi avant Toulouse

L’entraineur de l’OM, Roberto De Zerbi, s’est exprimé vendredi, avant le match contre Toulouse.

L’Olympique de Marseille affronte Toulouse, samedi, à l’occasion de la troisième journée de Ligue 1. En prélude à cette rencontre, Roberto De Zerbi était en conférence de presse dans l’après-midi de ce vendredi. Face aux médias, le technicien est revenu sur les failles de l’équipe contre Reims avant d’évoquer le mercato de l’OM.

Le discours de Roberto De Zerbi à ses joueurs après Reims

Après une large victoire contre Brest lors de la première journée (1-5), l’OM a été accroché par Reims lors de celle précédente au Stade Vélodrome (2-2). Contrairement aux Pirates, les Champenois ont réussi à faire douter l’Olympique de Marseille, comme l’a reconnu Roberto De Zerbi, ce vendredi.

« J'en ai parlé avec les joueurs. Ils m'ont dit que physiquement, ils étaient bien. La pression de Reims avait changé, ils ont poussé. On aurait dû être plus forts. On aurait pu marquer un but de plus. A Brest, on a souffert mais grâce aux arrêts de Rulli, on a su marquer ensuite. Ce n'était pas le cas contre Reims », lance le technicien italien avant de souligner plus tard ce qu’il faudra corriger contre Toulouse, samedi.

AFP

« C'est un sujet dont on a parlé avec le staff après le match. On doit progresser sur le pressing. L'OM ne jouait pas aussi haut l'an dernier. On doit améliorer cet aspect. On doit commander avec et sans ballon », ajoute l’ancien coach de Sassuolo et de Brighton.

De Zerbi demande du temps pour les renforts de l’OM

C’est avec un nouveau visage que l’Olympique de Marseille se présente cette saison. Le club phocéen s’est montré très actif sur le marché des transferts avec de nombreuses recrues cet été dont la dernière, en l’occurrence, Neal Maupay, a été officialisée, ce vendredi. Interrogé sur cette multitude de renforts, Roberto De Zerbi a prédit que l’équipe réalisera de grandes choses dans le temps.

Getty

« Je suis content de l'effectif, il faut voir ce que l'on peut encore faire. Le club a fait un gros travail. Tous les joueurs n'ont pas accepté de partir donc ce n'était pas simple de recruter. Le club a vraiment bien travaillé. J'aime être honnête, et avec les difficultés sur ce mercato, notamment sur les départs, on a bien fait. L'OM a démarré un projet. Pour bien faire, ça prend du temps et il faudra plusieurs fenêtres », confie l’entraineur de l’OM.