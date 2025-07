OM, les derniers détails du dossier Aubameyang

Nouvelles révélations sur Pierre-Emerick Aubameyang, dont le retour à l’OM cet été est imminent.

Un retour qui enflamme déjà la cité phocéenne. Alors qu’il avait brillé sous les couleurs olympiennes en 2023/2024, Pierre-Emerick Aubameyang s’apprête à retrouver l’Olympique de Marseille. Une décision forte, prise malgré des propositions très lucratives venues d’Arabie saoudite. Mais le Gabonais, libre de tout contrat, semble avoir un objectif clair : refaire vibrer le Vélodrome. Ce come-back, très attendu par les supporters, est désormais calé dans les moindres détails.

social gfx/ Getty Images

Pierre-Emerick Aubameyang attenu à Marseille mardi

Selon les informations de Foot Mercato, Pierre-Emerick Aubameyang devrait atterrir à Marignane, à l’aviation civile, mardi à 19h15. Le buteur de 35 ans, qui a inscrit 30 buts en 51 matchs toutes compétitions confondues avec l’OM en 2023/2024, retrouvera donc un public conquis d’avance. Un accueil chaleureux est d’ailleurs attendu, tant l’annonce de son retour a suscité l’enthousiasme du peuple marseillais. L’attaquant passera ensuite sa visite médicale mercredi, ultime étape avant l’officialisation de son retour.

Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas cédé aux sirènes saoudiennes. Comme relayé par Goal France, l’attaquant gabonais a décliné plusieurs offres venues du Golfe et a même consenti à un gros effort financier pour privilégier un projet sportif qu’il connaît bien. Son retour à l’OM, libre de tout contrat, témoigne d’une volonté de continuer à jouer au plus haut niveau en Europe et de contribuer à l’ambition renouvelée du club en Ligue des Champions. Le dossier est désormais en phase finale. Reste à finaliser l’officialisation d’un transfert symbolique, mais ambitieux.