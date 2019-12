OM - Les compliments de Bouna Sarr pour Dario Benedetto

Dans un entretien accordé à la Provence, Bouna Sarr a dit tout le bien qu'il pense de son nouveau partenaire en la personne de Dario Benedetto.

Auteur de 6 buts en 16 matches de disputés cette saison, Dario Benedetto, arrivé cet été à l' , connaît une adaptation en sous le signe de la réussite. Adroit face aux buts, l'ancien de Boca Juniors est aussi et surtout apprécié pour sa détermination et son investissement de tous les instants, lui qui ne rechigne jamais à presser le porteur du ballon et à mettre ses partenaires dans les meilleures dispositions. Un profil d'attaquant complet, qui lui vaut plusieurs compliments.

Dernier en date à s'exprimer sur l'Argentin ? Un certain Bouna Sarr, son partenaire à l'OM. Et visiblement, le couteau suisse d'André Villas-Boas apprécié beaucoup Dario Benedetto, comme en témoignent ses déclarations accordées au quotidien La Provence, publiées ce samedi.

"C'est un profil différent de Mario"

"C'est un joueur très élégant, classe et beau à voir jouer. Ses gestes sont décomposés, on a toujours l'impression qu'il ne force pas quand il a le ballon. On voit la différence quand il ne l'a pas et là, il fait parler sa grinta. C'est un attaquant intelligent, une technique de frappe incroyable, aussi bien du droit que du gauche, et toujours très fort", a jugé l'Olympien, passé par le il y a quelques années. De plus, Bouna Sarr n'a pas hésité à critiquer indirectement Mario Balotelli, prédécesseur de Dario Benedetto.

"Sa participation au jeu est intéressante, aussi. Dans un club comme l'OM, dans un stade comme le Vélodrome, il faut un attaquant actif, pas un mec qui attend les ballons. C'est ce qu'on a trouvé en lui. C'est un profil différent de Mario", a estimé le Marseillais. Difficile de lui donner tort sur ce point...