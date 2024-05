OM, les adieux énigmatiques de Jean-Louis Gasset !

L’Olympique de Marseille a disputé et gagné son dernier match au Stade Orange Vélodrome, ce dimanche, contre Lorient.

A l’instar de plusieurs autres clubs de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a disputé son avant-dernière journée du championnat de France, dimanche soir. Face aux Merlus du FC Lorient, les Phocéens se sont imposés sur le score de 3-1 grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. A l’issue de la rencontre, le coach marseillais fait en quelque sorte ses adieux aux supporters phocéens.

Marseille enchaîne en Ligue 1

Sorti de la Coupe d’Europe après la défaite face à l’Atalanta Bergame (3-0) en Italie, jeudi dernier, l’Olympique de Marseille a terminé sa semaine par une victoire en championnat de France. Dimanche soir, le club du Sud de la France était l’hôte du FC Lorient au Stade Orange Vélodrome à l’occasion de la 33e et avant-dernière journée de Ligue 1.

Getty

En effet, les Marseillais, en quête effrénée d’une place en Europe via la Ligue 1, ont réussi à se défaire des Merlus. Les Phocéens ont pris le dessus grâce à un doublé de l’attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang (36e et 54e sp) et un but de Samuel Gigot (41e). C’est la deuxième victoire consécutive en Ligue 1 pour l’OM après celle contre Lens (2-1) lors de leur dernière sortie en championnat.

Gasset et ses adieux énigmatiques

Troisième entraîneur marseillais cette saison après Marcelino et Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset quittera la tête de la formation phocéenne à l’issue de la saison. Profitant de ce dernier match à domicile de la campagne, le technicien français a fait une sorte d’adieu aux supporters marseillais.

Getty

« Il fallait finir sur une bonne note, on fait partie des deux meilleures équipes à domicile, et on avait pas mal de choses à se faire pardonner. J’avais fait un appel au peuple, et le public, comme d’habitude, a été derrière nous. On a été timides au départ, mais il y avait un message du stade, qui était : 'Lâchez-vous’. J’ai fait dix matches ici au Vélodrome, et on aura été tout le temps dans l’émotion, dans le magique », a déclaré l’ancien sélectionneur des Eléphants de la Côte d’Ivoire.