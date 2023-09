OM : Le plan de Longoria pour Jacques Abardonado

Après deux matchs dirigés en tant qu’intérimaire, Jacques Abardonado ‘Pancho’ quittera l’OM après l’arrivée de Gattuso. Que deviendra-t-il ?

Que fera l’Olympique de Marseille de Jacques Abardonado après l’arrivée de Gennaro Gattuso ? C’est la question qui tarit les esprits des supporters de la formation phocéenne depuis la nuit dernière. Mais la réponse n’est pas loin à trouver.

Gattuso est à Marseille !

En moins de 24 heures, tout est presque bouclé pour Gennaro Gattuso en tant que nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille. Après l’échec de la piste Christophe Galtier, qui est bien tenté par le projet OM, mais désisté en raison du timing, Marseille a rapidement trouvé un accord avec le technicien italien pour débarquer à la Commanderie.

Il viendra succéder à Marcelino, qui a démissionné une semaine plus tôt. En effet, l’ancien coach de l’AC Milan et de Naples a déjà tout mis en place pour son nouveau rôle dans un nouvel environnement. Avec un OM en crise, l’Italien a préféré venir avec ses hommes forts pour éviter tout problème relatif au résultat. En effet, Gattuso, qui est déjà arrivé à Marseille ce mercredi, vient avec cinq membres dans son staff, notamment Luigi Riccio (adjoint), Roberto Perrone (entraîneur des gardiens), Bruno Dominici (préparateur physique), Dino Tenderini (préparateur physique) et Marco Sangermani (analyste vidéo).

Que deviendra "Pancho" en effet ?

Avec la démission enregistrée de Marcelino, mercredi dernier, l’Olympique de Marseille a rapidement fait confiance à Jacques Abardonado plus connu sous le nom de ‘Pancho’ pour prendre les commandes du club. Celui-ci a convaincu pour son premier match avec un nul arraché à Amsterdam contre l’Ajax (3-3) en Ligue Europa avant de trébucher par la suite en championnat. Il tombe contre le Paris Saint-Germain (4-0) dans le Classique français s’inscrivant dans le cadre de la sixième journée.

Avec la nomination potentielle de Gennaro Gattuso, Jacques Abardonado devrait quitter le staff de l’Olympique de Marseille. Mais la direction a bien un plan pour le technicien français. Selon les informations de RMC Sport, ‘Pancho’ a déclaré qu’il était à la disposition du club, soit pour rester avec l’équipe professionnelle, soit pour retourner en réserve ou au centre de formation.

Alors, des échanges devront avoir lieu avec Gennaro Gattuso avant de prendre une telle décision, selon la direction olympienne. Le club est par ailleurs très satisfait de Jacques Abardonado, de l’état d’esprit montré ces derniers jours et des services qu’il rend au club. L'OM et Gattuso vont donc prendre le temps de discuter avec lui pour voir le rôle qu’il pourrait avoir dans ce nouvel organigramme, indique le média français.