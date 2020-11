OM - Le nouveau communiqué cinglant des South Winners

Le groupe de supporters de l'OM n'a pas apprécié la nouvelle humiliation reçue face au FC Porto, mardi soir (3-0). L'heure est donc à la colère !

Le retour de l' en Ligue des Champions était attendu depuis de trop nombreuses années. Il est en train de tourner au fiasco. Balayé par (0-3) la semaine passée, le club phocéen s'est incliné sur le même score, mardi soir, face au FC Porto (3-0) et voit ses chances de qualification déjà très réduites...

Marseille, Villas-Boas : "On est en C1 et on fait de la merde"

Une situation qui n'est pas du goût de Steve Mandanda et d'André Villas-Boas, qui ont témoigné leur sentiment de "honte" après la rencontre. Un sentiment partagé par les fervents supporters marseillais. Ce mercredi matin, le groupe de supporters des South Winners a décidé, à nouveau de manifester sa colère via un communiqué cinglant.

"Ce fiasco était malheureusement prévisible et attendu"

"Que dire…? Les mots manquent pour décrire ce que nous avons enduré à l’occasion de cette troisième journée de Champions League. Une insulte au football, à l’institution OM, à nos 120 ans d’histoires, à nos couleurs, à tout le peuple marseillais. Mais ce fiasco était malheureusement prévisible et attendu. La marche est définitivement trop haute quand on propose de telles prestations plus catastrophiques et affligeantes les unes que les autres", peut-on lire sur le communiqué en question.

"La réalité est sans appel : finances catastrophiques, faible investissement mal utilisé et dilapidé. Des salaires de stars offerts à des joueurs qui n’en sont pas… et voici que nous sommes revenus dans les mêmes conditions que la fin de l’ère Dreyfus", ajoutent les supporters. Les prochains jours s'annoncent bouillants à Marseille !