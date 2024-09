OM, le message de Mason Greenwood aux supporters

Alors que son arrivée a suscité une vive polémique, Mason Greenwood conquiert des cœurs à Marseille depuis ses débuts en Ligue 1.

Après avoir bouclé les arrivées d’Ismaël Koné et Lilian Brassier cet été, l’Olympique de Marseille a misé sur l’ailier de Manchester United, Mason Greenwood. Mais cette cible n’a pas été appréciée par les Marseillais, tant dans le rang des supporters que des autorités, dont le maire de la ville.

Greenwood, une arrivée controversée

Ne faisant plus partie des plans de Manchester United depuis qu’il a été impliquée dans une affaire liée à des allégations de tentative de viol, de comportement contrôlant et coercitif, et d'agression entraînant des lésions corporelles réelles sur sa compagne. Suspendu dans un premier temps, le joueur de 22 ans a été blanchi par la police, qui a abandonné toutes les charges contre l’Anglais. Mais Man United a été intransigeant. En effet, les Red Devils l’ont envoyé en prêt à Getafe (2023-2024).

De retour, le joueur ne devrait pas rester à Manchester United, qui voulait s’en séparer. Informé, l’Olympique de Marseille en a fait sa priorité dans le couloir droit. Mais l’arrivée de l’ailier a divisé les Marseillais. Car le maire de la ville s’était manifesté contre l’arrivée du joueur de même que les associations féministes qui s’étaient indignées par sa signature. Décidée et emballée par le profil du joueur, la direction olympienne est allée jusqu’au bout en officialisant l’attaquant anglais.

Joueur du mois, Greenwood encense les supporters

Débarqué à l’Olympique de Marseille cet été, Mason Greenwood a d’abord rassuré lors des matchs de préparation des Phocéens avant de mettre tout le monde d’accord lors du démarrage de Ligue 1. En effet, l’ailier droit anglais a inscrit 5 buts en trois matchs. Vu comme le meilleur joueur de Ligue 1 par les acteurs du cuir rond français, Mason Greenwood a été récompensé par les supporters marseillais ses débuts satisfaisants. En effet, l’international anglais est élu "Olympien du Mois" d'août par les supporters.

Alors, le joueur s’est exprimé, à travers une vidéo de l’OM sur X (anciennement Twitter), sur l’ambiance au Vélodrome qu’il n’a jamais vue ailleurs en Europe. « Cela fait un mois que je suis ici et c’est incroyable de remporter ce prix. Tout d’abord, je tiens à remercier les supporters qui ont voté pour moi. Je leur en suis très reconnaissant mais il est évident que sans mes coéquipiers, le staff et tous les membres du club qui m’ont aidé, cette récompense n’aurait pas été possible, alors je dois aussi les remercier », a-t-il lancé, avant de saluer les supporters du Vélodrome.

« C’est incroyable, je n’avais jamais vu un public comme celui-là auparavant, et j’ai joué dans beaucoup de stades en Europe, et évidement celui-ci a été le plus bruyant. Jouer pour l’OM et y marquer mon premier but, cela a signifié beaucoup pour moi», a ajouté l’Anglais.