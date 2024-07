GreenwoodNotWelcome: Marseille coupé en deux à cause de Mason Greenwood

L'attaquant anglais est en route pour le Stade Vélodrome, mais son arrivée divise toujours autant les supporters.

C'était prévisible. Quel que soit l'endroit où Mason Greenwood allait se retrouver cet été après son divorce mouvementé avec Manchester United, il allait nécessairement susciter la controverse. Mais il se trouve qu'il s'apprête à signer dans un club dont les supporters sont réputés comme étant les plus passionnés de la planète : ceux de l'Olympique de Marseille.

Pour replacer ce transfert déjà exceptionnel dans son contexte, Marseille est forcément un endroit à part. Plus ancienne ville de France, elle est fièrement multiculturelle, fermement libérale et indéfectiblement progressiste, ce qui s'est traduit par un îlot de politique de gauche dans une mer de départements d'extrême droite dans le sud du pays lors des dernières élections, la victoire inattendue de la gauche sur la droite, soutenue par Kylian Mbappé, ayant déclenché de folles célébrations dans les rues.

L'écusson du club est perceptible partout. Graffité sur tous les murs, porté fièrement sur les maillots et tatoué sur les poitrines et les membres, et l'imposant Stade Vélodrome fait partie de la ligne d'horizon. En France et à l'étranger, l'OM est largement perçu comme l'équipe la plus soutenue de la Ligue 1, malgré la richesse du Paris Saint-German, et les supporters sont profondément attachés à l'équipe et à ses valeurs, qui englobent celles de la ville dans son ensemble.

Cependant, chaque religion a ses différentes factions, et le club comme la ville ont un penchant pour le chaos. Aujourd'hui, les problèmes pourraient s'aggraver car la direction s'est tournée vers Greenwood. Après avoir été privé de succès tangibles pendant plus d'une décennie, un contrat de 30 millions pour un joueur de son calibre - un joueur qui serait normalement hors de portée pour une équipe aux finances relativement modestes - est considéré comme une opportunité sportive trop belle pour être laissée de côté.

L'attaquant de Man Utd a vu les accusations de tentative de viol, de comportement et coercitif et d'agression entraînant des lésions corporelles réelles à son encontre abandonnées en février de l'année dernière, mais les accusations n'ont certainement pas été oubliées. Les droits des femmes sont fortement défendus à Marseille, bien que la diversité entraîne des attitudes différentes d'une communauté à l'autre et que l'arrivée imminente de Greenwood suscite des désaccords importants.