OM - Le Havre : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La trêve internationale a pris fin certes, mais l’heure n’est toujours pas au repos pour les joueurs. Les différents championnats ont déjà repris leurs droits dès ce weekend, à l’instar de la Ligue 1. Le championnat d’élite de France en est à sa huitième journée avec des affiches alléchantes au programme, dont celle qui oppose l’Olympique de Marseille à Le Havre, ce samedi.

L’OM en pleine ascension

Entre les trêves de septembre et d’octobre, l’Olympique de Marseille (2e, 15 pts) a vécu un véritable renouveau. Portés par une dynamique retrouvée, les Phocéens ont enchaîné les succès avec autorité : quatre victoires consécutives, dont trois en Ligue 1, sont venues redonner confiance à un groupe en quête de constance. Le point d’orgue de cette série reste sans conteste le Classique remporté face au PSG (1-0), un exploit qui a marqué les esprits.

Derrière, les Marseillais ont confirmé leur solidité à Strasbourg (1-2) avant de dérouler logiquement contre Metz (0-3), alors lanterne rouge du championnat. Ces performances leur ont permis d’aborder la 8ᵉ journée à la 2ᵉ place du classement, à seulement un point du leader parisien. Sur la scène européenne, la confiance s’est aussi traduite par un succès éclatant en Ligue des champions face à l’Ajax Amsterdam (4-0), le 30 septembre au Vélodrome, où Geronimo Rulli et ses partenaires ont livré une prestation de référence.

Le Havre déjà sous tension

À l’opposé, Le Havre (14e, 6 pts) connaît un début de saison beaucoup plus morose. Avec une seule victoire en sept matchs, les hommes de Didier Digard peinent à sortir la tête de l’eau. Les Ciel et Marine, virtuellement 14es, ne doivent leur place hors de la zone rouge qu’à une meilleure différence de buts. Un scénario qui rappelle les frayeurs de la saison passée, sauvée in extremis lors du temps additionnel de la dernière journée. Après trois défaites sur leurs quatre premiers matchs, les Havrais ont tout de même stoppé l’hémorragie en enchaînant trois nuls prometteurs contre Lorient (1-1), Metz (0-0) et Rennes (2-2). Mais l’équilibre reste fragile, et la trêve internationale pourrait bien servir de respiration salutaire à un collectif en quête de repères et de résultats.

Sur quelle chaine suivre le match OM - Le Havre ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Le Havre sera à suivre ce samedi 18 octobre 2025 à partir de 21h 05 sur Ligue 1+, la chaîne officielle de la LFP, disponible sur DAZN ou Amazon Prime avec un abonnement. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en passant par RMC Sport, votre FAI ou directement via le site ou l'application Ligue 1+.

Comment regarder partout avec un VPN

Horaire et lieu du match OM - Le Havre

Infos des équipes et effectifs

Infos de l'équipe de l'OM

L’Olympique de Marseille aborde la réception du Havre ce samedi (21h05) avec l’ambition de reprendre la tête de la Ligue 1, profitant du nul du PSG face à Strasbourg. Roberto De Zerbi dispose d’un groupe presque au complet, une rareté depuis le début de la saison, même si Facundo Medina, Geoffrey Kondogbia et Hamed Junior Traoré restent indisponibles. Amine Gouiri, touché à l’épaule et à la tête avec l’Algérie, est lui aussi préservé.

Selon les dernières indications, le technicien italien devrait miser sur ses cadres, mais aussi offrir une place de titulaire à Mason Greenwood et Igor Paixao, très attendus après leurs bonnes performances récentes. Dans les buts, Jeffrey de Lange devrait être préféré à Geronimo Rulli, de retour de sélection. Pour le reste, Angel Gomes animera l’entrejeu aux côtés de Højbjerg et O’Riley, dans un onze taillé pour poursuivre la belle dynamique olympienne au Vélodrome.

Infos de l'équipe du Havre

Côté havrais, Didier Digard enregistre une bonne nouvelle sur le plan médical avec le retour d’Abdoulaye Touré, remis de sa blessure et déjà aperçu avec la Guinée durant la trêve internationale. Un renfort d’expérience bienvenu pour stabiliser l’entrejeu normand face à un OM en pleine confiance.

Le technicien havrais devra toutefois composer sans plusieurs éléments offensifs et défensifs : Thomas Delaine (muscle), Reda Khadra (genou), Elysse Logbo (épaule) et Ally Samatta (muscle) sont tous forfaits pour ce déplacement au Vélodrome.

En défense, Digard peut en revanche s’appuyer sur un duo solide avec Gautier Lloris – frère de l’ancien gardien des Bleus Hugo Lloris – aux côtés du capitaine Arouna Sangante, un axe central expérimenté censé contenir la puissance offensive marseillaise.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

