OM : Le gros coup de gueule de Gattuso après la défaite à Lens

Le RC Lens était aux prises avec l’Olympique de Marseille, dimanche, en clôture de la 12e journée de Ligue 1.

La douzième journée de Ligue 1 française a clos ses portes, dimanche, avec le duel entre le RC Lens et l’Olympique de Marseille. A l’issue de ce dernier match, la formation olympienne s’est inclinée devant les Sang et Or (1-0).

L’OM inquiète en Ligue 1

Alors qu’il fait une campagne plus ou moins satisfaisante en Coupe d’Europa, notamment en Ligue Europa où il est leader du groupe B avec deux victoires et deux matchs nuls (8 points), l’Olympique de Marseille peine à confirmer en championnat de France. Vainqueurs de l’AEK Athènes (0-2) plus tôt, jeudi, les Phocéens n’ont pas pu enchaîner pour passer une agréable semaine.

Malheureusement, Gennaro Gattuso et ses hommes ont fléchi, dimanche. Lors du déplacement au Stade Bollaert-Delelis pour le compte de la 12e journée de Ligue 1, Marseille n’a pas fait mieux. Contraints au match nul au Stade Orange Vélodrome par Lille (0-0) lors de la précédente journée, les Marseillais ont été décevants, ce dimanche soir. En effet, l’Olympique de Marseille a courbé l’échine devant le RC Lens (1-0). Une défaite que Samuel Gigot a du mal à accepter.

Gattuso ne pense pas être un faible

Arrivé à la tête de l’OM après le départ de Marcelino, Gennaro Gattuso ne parvient pas à remettre le club phocéen sur les rails en Ligue 1. En conférence de presse après la défaite du dimanche, l’entraîneur italien de l’Olympique de Marseille analyse la rencontre et les performances de ses hommes ces derniers temps. Il regrette l’état de santé de certains de ses joueurs, qui ne sont pas à leur meilleur niveau.

"Il n'y a pas de défaite juste ou injuste. Nous avons dépensé énormément d'énergie, le match était très physique. Nous avons relativement souffert, aussi bien sur le plan technique que physique. Nous devons faire beaucoup mieux. Si vous m'aviez demandé le résultat exact pour ce match, j'aurais dit qu'il s'agissait d'un nul. Je n'aime pas parler de défaite, car le mot défaite est un terme pour les faibles", a-t-il commencé à déclarer.

"Nous devons faire beaucoup mieux pour gagner des points, beaucoup d'effort sur le plan technique, gagner plus de duels. Oui, je suis un peu préoccupé. Nous devons travailler chaque jour pour trouver des solutions, y compris au niveau mental (...) Des joueurs ne sont pas à leur maximum, et ne sont qu'à 50-60% de leur capacité (...) En tant que coach, ma faute est de ne pas parvenir à tirer 100 % des joueurs", a conclu l’ancien coach de Naples.