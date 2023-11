Samuel Gigot tacle ses coéquipiers de l’OM après la défaite à Lens

Samuel Gigot a réagi après la défaite de l’OM face à Lens ce dimanche.

L’Olympique de Marseille s’est inclinée ce dimanche à Lens dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1 (1-0). Après la rencontre, le défenseur marseillais Samuel Gigot est apparu face à la presse. Le Français en veut apparemment à ses coéquipiers.

Samuel Gigot a la rage

Samuel Gigot ne digèrera pas de sitôt cette défaite à Lens. Les Sang et Or ont marqué sur corner en toute fin de rencontre alors que l’OM les avait bien contenus jusque-là. « C'est très rageant de prendre un but comme ça », lâche Samuel Gigot au micro de Prime Video. Le défenseur estime que Marseille aurait dû être plus concentré sur cette action, surtout que les Phocéens savaient que c’était l’un des points forts du RC Lens. « À ce niveau, on doit être plus dur, avoir plus d'envie. Ce sont de petits détails, on sait que c'est une équipe dangereuse sur corner », reconnait-il.

Gigot n’épargne ses coéquipiers de l’OM

Samuel Gigot n’est pas seulement énervé contre ses coéquipiers en défense. Le Français en veut également à ses attaquants, coupables d’un manque criard de réalisme. « On était bien en place tactiquement, on a bien embêté Lens à la maison. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Lens a été plus efficace, on est très déçu. Il fallait peut-être plus y croire dans les 30 derniers mètres, je parle de l'équipe. Il faut être plus tueur dans les deux surfaces », conclut le Phocéen.

L'article continue ci-dessous

Une terrible stat pour l’OM

La défaite face à Lens est la 4e de l’OM cette saison. C’est aussi le 5e match sans but des Phocéens en Ligue 1, soit autant que sur l’ensemble de la saison dernière. L’Olympique de Marseille est 10e au classement général de la Ligue après 12 journées avec 13 points, loin des places européennes.