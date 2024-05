OM, le coach que conseille Daniel Riolo à Pablo Longoria

En quête d’un nouvel entraîneur pour cet été, l’OM n’en a pas encore trouvé. Mais Riolo propose l’homme de la situation aux Phocéens.

L’Olympique de Marseille va devoir se trouver un nouveau coach pour la saison prochaine. Jean-Louis Gasset a pris sa retraite d’entraîneur et le club phocéen est obligé de se trouver son successeur pour la prochaine campagne sportive. Si le nom de Paulo Fonseca y est associé, Daniel Riolo propose carrément un autre coach aux dirigeants phocéens.

L’OM toujours en attente de Fonseca

Cet été, Paulo Fonseca est arrivé au terme de son contrat à Lille. En effet, le technicien portugais a le choix de signer dans un club qu’il souhaite s’il ne veut pas prolonger son bail avec le LOSC. Mais les rumeurs envoient le technicien portugais loin des Dogues cet été. En quête d’un entraîneur pour la saison prochaine, l’Olympique de Marseille a ciblé le coach lillois pour remplacer Jean-Louis Gasset. S’il est désiré à l’OM, l’AC Milan fait aussi de Fonseca sa priorité pour le mercato estival.

Getty Images

Les Rossoneri seraient même très proches d’enrôler l’ancien coach de l’AS Roma. Les dirigeants de la formation italienne auraient convaincu Paulo Fonseca qui serait attiré par le projet milanais, et serait prêt à passer aux étapes finales si tout se passe comme prévu. Mais Pablo Longoria et sa direction attendent la fin de saison pour savoir quelle décision prendra le coach de Lille.

Riolo propose un coach de National à l’OM

Un des entraîneurs libres sur le marché actuellement s’appelle Habib Beye. Après avoir réussi à faire monter le Red Stars en Ligue 2 française, le technicien sénégalais a jugé bon de quitter son poste pour une nouvelle aventure. Même si son nom est associé à Reims, à la Juventus Turin ou encore à l’OM, Beye n’a encore pris aucune décision pour son avenir. Alors, Daniel Riolo le propose à Pablo Longoria. A l’en croire, l’ancien défenseur de l’OM est l’homme qu’il faut pour le club du Sud de la France.

Getty

« Demain, si tu me dis, on tente Habib Beye, je ne tombe pas de ma chaise. Pourquoi pas ? Il connaît l’environnement. On a pris un entraineur à poigne, Gattuso, échec, on a pris Marcelino, qui a une bonne cote en Espagne, catastrophe. Si tu arrives à avoir Fonseca, très bien mais pour l’instant, il ne veut pas venir et attend d’autres réponses. Vas-y à fond sur un mec qui a envie de venir et qui rêve de venir (…) Je ne vois pas de contre-indication majeure à tenter l’expérience Habib Beye à l’OM », a déclaré Daniel Riolo.