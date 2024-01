OM, Larqué fracasse Mughe après son refus d'aller à la CAN

Jean-Michel Larqué a critiqué mardi le choix de l’attaquant de l’OM, François-Régis Mughe de ne pas aller à la CAN.

L’OM fait partie des clubs les plus décimés par la Coupe d’Afrique des Nations (13 janvier – 11 février). Le club olympien va perdre plusieurs de ses cadres et bien d’autres, convoqués avec leur équipe nationale. Toutefois, François-Régis Mughe, convoqué avec le Cameroun, a fait le choix de rester à l’OM en janvier. Une décision fustigée par Jean-Michel Larqué ce mardi dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC.

Larqué détruit François-Régis Mughe

Chancel Mbemba, Pape Gueye, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Azzedine Ounahi, Amine Harit, Simon Ngapandouetnbu et François Mughe sont tous convoqués par leurs sélections respectives pour disputer la CAN. Mais le dernier cité, lui, a décidé de tourner au Cameroun et restera à l’OM durant le mois de janvier. Un choix qui se justifie par la volonté de l’attaquant de 19 ans d’avoir du temps de jeu sous les ordres de Gennaro Gattuso.

Intervenant dans Rothen s’enflamme ce mardi sur RMC, Jean-Michel Larqué déplore la décision du joueur qui aura des regrets plus tard, selon lui. « Ce n’est pas comme ça que tu gagnes ta place. Évidemment, s’il y a une épidémie de variole, tu vas jouer. (...) Ça me heurte. Le petit Mughe, le jour où on ne va pas l’appeler, il sera le premier à aller pleurer dans les jupes de sa mère ! Il faut savoir ce qu’on veut dans la vie », a lancé l’ancien joueur du PSG.

L'article continue ci-dessous

Pour Jean-Michel Larqué, une sélection ne se refuse pas

Jean-Michel Larqué trouve que plusieurs joueurs, à l’instar de François-Régis Mughe, jouent avec la sélection nationale. Et même si l’ancien international français pense que la CAN se joue trop souvent, il insiste sur le fait qu’une sélection ne se refuse pas.

« J’ai le sentiment qu’il y en a beaucoup qui jouent avec ça. Je leur trouve des circonstances atténuantes parce que cette CAN tous les deux ans, ce n’est pas normal. Mais quand tu es appelé dans une sélection, même dans une compétition qui à mes yeux perd un peu de son intérêt parce qu’elle revient trop souvent, tu ne peux pas refuser. Ce n’est pas possible », a pesté Jean-Michel Larqué.