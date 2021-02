OM, Larguet : "La cinquième place, c'est notre objectif"

L'entraîneur de l'OM espère réussir à recoller avec le top 5 et n'est pas préoccupé par son avenir.

Sixième de Ligue 1 après sa victoire contre Nice, l'Olympique de Marseille peut espérer récupérer la cinquième place en cas de victoire lors de son match en retard face à Rennes, cinquième avec un point de plus. Mais pour cela, les Phocéens doivent désormais confirmer leur regain de forme face à Nantes, autre équipe en difficulté ces dernières semaines. En conférence de presse, Nasser Larguet a confirmé que la cinquième place était l'objectif de l'OM.

"En tant que technicien, responsable de la performance, la cinquième place c'est notre objectif. On a montré qu'on était capables malgré la série négative de revenir à la 6e place avec un match en retard qui peut nous faire passer 5e. Si on reste concentrés, je pense que l'équipe a son mot à dire. Je fais mon travail sérieusement, je ne le fais pas à la légère. La concurrence doit s'installer dans le groupe. (...) Mais je ne me dis pas je suis là par interim alors je tente des choses", a admis l'entraîneur intérimaire de l'OM.

Nasser Larguet a évoqué son avenir personnel sans le moindre détour : "Je suis là jusqu'à ce que le club ait trouvé un accord avec le ou les entraîneurs avec lesquels il est en contact. Mais ce n'est pas compliqué pour moi. Cela ne me perturbe nullement. Les compliments à mon égard ? Cela fait plaisir mais je suis toujours méfiant par rapport à ça parce que si on perd deux ou trois fois je sais que je serai critiqué. Je ne lis pas beaucoup la presse ni les réseaux sociaux".

"Si le terrain est positif, il y a de l'apaisement"

"L'engouement me fait plaisir mais je sais que tout cela est très fragile. Le groupe sera perturbé par l'arrivée d'un nouvel entraîneur ? Ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Mais j'espère que non, les joueurs ne seront pas perturbés, car ce sont des professionnels et ce sont des choses qui arrivent. Aux joueurs aussi de s'adapter au nouvel entraîneur et à sa méthodologie", a ajouté l'entraîneur des Phocéens.

Nasser Larguet veut voir ses joueurs confirmer après le succès contre Nice : "Je sens beaucoup de concentration dans le groupe. C'est bien beau d'avoir battu Nice mais on a vu en deuxième mi-temps qu'on n'est pas en confiance, on a eu quelques ratés, et on a encore pris un but au retour des vestiaires comme contre Lens, ce qui n'est pas normal. Il faut confirmer. Le match des clubs en crise ? Personnellement je fais une bulle, notre responsabilité est sur le terrain, je suis là pour accompagner une équipe dans la performance. J'essaie de leur faire passer un message davantage individuel, je leur dis de faire abstraction de ce qu'il se passe à l'extérieur. C'est le terrain qui dicte tout. Si le terrain est positif, il y a de l'apaisement."

Enfin, l'entraîneur intérimaire a encensé Dimitri Payet après sa prestation en milieu de semaine : "Je n'ai pas discuté avec lui pour lui dire 'tu vas jouer en numéro 10', j'ai juste senti qu'il fallait le mettre au coeur du jeu car on allait avoir deux joueurs d'espaces sur les côtés (Henrique et Khaoui). Il leur a beaucoup parlé, j'ai trouvé ça positif. Pendant sa suspension il a également demandé à faire des séances supplémentaires, j'ai aimé ça. J'espère qu'il va continuer ainsi."