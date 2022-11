OM : la réponse cash de Tudor aux supporters

L'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Igor Tudor, s'est présenté en conférence de presse ce jeudi, avant un choc très attendu contre Monaco.

Dimanche dernier, Igor Tudor a dû essuyer quelques sifflets à l'occasion de l'Olympico face à Lyon. Un match que l'Olympique de Marseille a su remporter sur la plus petite des marges (1-0) pour stopper l'hémorragie après une série de contre-performances. Tudor, dont les choix sont parfois contestés, a essayé de prendre du recul par rapport à la situation.

Tudor sur les sifflets des supporters : "Des débats stériles, de la fumée"

Alors qu'une nouvelle affiche se profile face à Monaco, l'entraîneur de l'OM assume pleinement ses responsabilités.

"La performance de l'équipe est un peu le reflet de l'entraîneur et de son travail, le reste, ce sont un peu des débats stériles, de la fumée, a-t-il lâché en conférence de presse. Je ne me dis pas d'emblée, contrairement à ce que beaucoup de gens vont penser : "Il faut gagner, avoir beaucoup de victoires au compteur." Le plus important est que l'équipe produise un beau football, qui divertit les gens, leur procure des émotions. Qu'ils sortent en se disant : "L'équipe a tout donné, avait envie de marquer, c'était un beau match."

"Je ne pense pas qu'aux victoires, en qualité de supporter d'une équipe, je serais déçu de voir évoluer mon équipe en bloc bas et de gagner 1-0 à l'arraché, a continué Tudor. Faire un match de merde et l'emporter, ce n'est pas moi, je ne vais pas célébrer cela. Le futur du football va dans cette direction du divertissement. Après, évidemment, pour un entraîneur comme moi, la victoire est la chose la plus importante, il n'y a pas seulement les émotions."

"Je ne regarde pas forcément le classement, j'y jette un coup d'oeil de temps en temps. La saison est un marathon, et là, c'est encore trois points, ils ont un petit plus d'importance car nous affrontons un adversaire direct", a conclu le Croate.