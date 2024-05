OM, la réaction d'Aubameyang au Prix Marc-Vivien Foé

L’attaquant de l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang, est sorti du silence lundi, après avoir remporté le Prix Marc-Vivien Foé.

Le Prix Marc-Vivien Foé reste à l’Olympique de Marseille cette saison. Un an après Chancel Mbemba, le prix du meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1 est revenu à Pierre-Emerick Aubameyang. Quelques heures après l’annonce des résultats, l’international gabonais a livré ses impressions.

Pierre-Emerick Aubameyang très content de remporter le Prix Marc-Vivien Foé

Même si l’Olympique de Marseille réalise une saison mitigée, Pierre-Emerick Aubameyang réussit son retour en France. Auteur de 16 buts et 8 passes décisives en Ligue 1 pour sa première saison à l’OM, le Gabonais est logiquement élu meilleur joueur africain de l’année en Ligue 1. L’ancien joueur du Borussia Dortmund a dépassé au nombre de votes, Achraf Hakimi (PSG) et Nabil Bentaleb (Lille).

L'article continue ci-dessous

Getty

Quelques heures après l’annonce des résultats par RFI et France 24 qui décernent ce prix, Aubameyang a exprimé sa joie de remporter le Prix Marc-Vivien Foé pour la deuxième fois. « Je suis très heureux de remporter ce prix. C’est la deuxième fois. Après tant d’années, revenir en France et gagner à nouveau ce prix, c’est une fierté énorme. C’est tout aussi gratifiant que la première fois. Je suis très fier du parcours effectué depuis. Ce prix signifie beaucoup pour moi », a déclaré l’ancien capitaine d’Arsenal.

Aubameyang se remémore son premier prix, 11 ans après

Pierre-Emerick Aubameyang connait bien la sensation de remporter le Prix Marc-Vivien Foé. Le Gabonais l’avait remporté lors de sa dernière saison en Ligue 1 sous le maillot de l’AS Saint-Etienne en 2012-2013. 11 ans après, l’ex-attaquant du Barça s’adjuge à nouveau cette récompense pour son retour dans l’Hexagone. Pierre-Emerick se souvient d’ailleurs de l’émotion qui était sienne lors du premier prix.

« Je me souviens que j’avais reçu ce trophée sur Paris et c’était vraiment émouvant puisque c’était la fille de Marc-Vivien Foé qui m’avait remis ce prix. J’étais heureux et j’étais content aussi de ma saison. C’était un aboutissement de la saison parce qu’on avait beaucoup travaillé à Sainté pour obtenir des trophées, non seulement collectifs mais aussi personnels. Donc c’était la récompense d’une belle saison », a-t-il ajouté dans des propos relayés par Foot Mercato.