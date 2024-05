OM : La petite phrase de Gasset sur Aubameyang

Gasset évoque "un sentiment de honte" après la défaite à Reims (1-0), mercredi en match en retard de la 32e journée de L1.

L'OM a encore la gueule de bois après les évènements de mercredi soir. Et son coach regrette amèrement l'incapacité des joueurs à marquer à l'exception de Pierre-Emerick Aubameyang. L’espoir de l’OM de disputer une Coupe d’Europe s’est un peu plus amenuisé. Huitièmes, les Marseillais ont encore une chance de s'offrir un strapontin continental lors de la dernière journée dimanche au Havre (21h), mais il faudra espérer des revers de Lens et Lyon. Et Jean-Louis Gasset le sait bien.

"On n'y arrive pas"

"Le sentiment de honte", a-t-il confié ressentir après le match. "Une fois de plus, l'équipe n'a pas été, à l'extérieur, à la hauteur de l'Olympique de Marseille. Ça aura duré longtemps avant moi. Avec moi, c'est pareil. C'est incompréhensible. On a les balles pour mener 1-0, on a les balles pour égaliser à 1-1. Ce sont des choses qui peuvent changer le match et jamais on fait cet effort."

"C’est simple le football, il faut marquer des buts pour gagner", poursuit-il. "Des fois, c’est juste un petit déclic où vous menez et vous allez trouver l’agressivité, la solidarité, des choses comme ça. Jamais on ne s’est donné l’occasion de passer devant. Et ça dure avec moi, depuis deux mois. C’est incompréhensible."

L'article continue ci-dessous

Marseille est trop dépendant des performances de Pierre-Emerick Aubameyang (29 buts en 49 matchs cette saison). Ce qui énerve Gasset : "Franchement on essaye", a-t-il déclaré au sujet des solutions tentées pour moins faire porter la charge au buteur. "On met des attaquants, on en met deux, trois, quatre, cinq et on ne marque toujours pas. Je n'ai pas sorti Aubameyang parce que je sentais que c'était le seul joueur possible qui puisse sur une action nous mettre un but ou un penalty à la fin. Je sais qu'il est fatigué mais Aubameyang il ne peut pas être l'homme providentiel à tous les coups. Il faudrait quand même que des joueurs prennent le relais et là on n'y arrive pas. Pourtant on a les occasions."