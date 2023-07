OM : L’identité du grand défenseur visé révélée

Marseille cherche à enrôler un défenseur central d’envergure. Son identité aurait fuité.

L’Olympique de Marseille fait partie des clubs les plus actifs en cette période de mercato. Déterminé à être le plus compétitif le plus possible, le club phocéen a déjà mis la main sur six recrues. Et d’autres acquisitions sont encore à venir.

Marseille en concurrence avec plusieurs clubs européens

Les responsables phocéens ont beaucoup renforcé l’attaque, enrôlant successivement Aubameyang, Ismaila Sarr et Iliman Ndiaye. A présent, ils comptent s’occuper du secteur défensif. L’objectif principal est de faire venir un arrière central de qualité.

Dans cette optique, l’OM cible un joueur en particulier. Selon l’Insider Marwan Belkacem, il s’agirait de Josip Sutalo, arrière de Dinamo Zagreb. Agé de 23 ans, il est l’une des plus grandes promesses du football croate. Il évolue d’ailleurs avec la sélection de son pays et compte déjà 8 capes à son compteur.

Sur ce dossier, et même si les discussions ont déjà été entamées, Marseille va devoir jouer des coudes. Le club français n’est pas le seul à lorgner cet élément. C’est aussi le cas d’Arsenal, de Naples, de Leipzig et de l’Ajax d’Amsterdam. D’après le site transfermarkt, sa valeur marchande se situe aux alentours de 18M€ mais nul doute que son employeur demandera nettement plus pour sa cession vu la meute de prétendants qui existe.

A l’OM pour remplacer Mbemba ?

Si l’OM arrive à recruter Sutalo, il sera alors prêt à céder un de ses défenseurs. Le principal candidat au départ serait Chancel Mbemba. Alors qu’il n’est au Marseille que depuis un an et que sa saison a été plutôt satisfaisante, le Congolais est celui qui est le plus susceptible de partir. Leonardo Balerdi, souffre-douleur attitré des supporters, devrait lui continuer avec les Provençaux.

En cas d’arrivée au Vélodrome, Sutalo pourra demander des conseils à son compatriote et coéquipier en sélection Duje Caleta-Car. Ce dernier a défendu les couleurs marseillaises pendant quatre ans (entre 2018 et 2022). Aujourd’hui, et après un passage en Premier League, il est sur le point de s’engager à Lyon.