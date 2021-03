OM, Kamara est le "meilleur joueur de Ligue 1" pour Alvaro Gonzalez

Au club depuis deux saisons, Alvaro a pu constater les progrès de Kamara et il estime que le milieu est une référence en France.

On peut avoir seulement 21 ans et affiche presque cent matches (86) à son compteur en Ligue 1. Si Kylian Mbappé occupe l’espace médiatique comme joueur français le plus précoce, Boubacar Kamara n’est pas en reste. Pur produit du centre de formation de l’OM, le milieu de terrain est en train d’exploser. Après avoir fait ses débuts en défense centrale, son poste de prédilection, sous les ordres de Rudi Garcia, Kamara s’épanouie depuis deux ans comme sentinelle au milieu.

Dans la grisaille marseillaise, l’international espoir français est l’une des rares satisfactions. Pourtant, à 21 ans et avec l’étiquette de jeune minot, il aurait pu succomber à la pression propre à l’OM et à sa ville. Finalement, il s’impose comme un véritable patron. Contre l’OL, le week-end dernier, Kamara a livré une prestation XXL avec notamment neuf ballons récupérés (record du match). Présent à la veille du seizième de finale de Coupe de France contre le Canet en Roussillon, Alvaro Gonzalez n’a pas manqué de rendre hommage à son cadet.

"Pour moi, c'est le meilleur joueur de Ligue 1 actuellement. Pour moi, c’est le top, s’est enthousiasmé l‘Espagnol lors de son passage en conférence de presse. Jouer en défense centrale, c'est plus facile qu'au milieu. Bouba l'a fait pour l'équipe et pour l’OM."

"Il a 21 ans mais il semble en avoir 30, a encore lancé Alvaro Gonzalez. Je regarde les matchs chez moi et les choses qui se passent sur le terrain. Et pour moi, Bouba, c'est le meilleur joueur du championnat."

Ayant évolué avec lui en défense centrale au moment de son arrivée à Marseille il y a un an et demi, le défenseur espagnol a été aux premières loges pour voir l’évolution de Kamara. Courtisé par les plus grands clubs européens et ayant découvert la Ligue des Champions cette saison, le Marseillais est amené à réaliser de grandes choses. C’est ce que pense Nasser Larguet, qui officiera son dernier match à la tête de l’OM ce week-end.

"Boubacar, c’est un garçon de très, très haut niveau. C’est un garçon qui ne va pas arrêter de surprendre tout le monde, a confirmé le coach marseillais. Il est très intelligent, il a le sens du jeu. Il possède un énorme volume et une technique de haut niveau. C’est un joueur qui est l’un des meilleurs milieux du championnat de France. Il est aussi capable de jouer défenseur central, c’est extraordinaire. Il a cette intelligence de s’adapter au poste qu’on lui donne."