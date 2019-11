Thierry Henry n'inclut ni Zidane, ni Messi dans son équipe de rêve

Convié à sélectionner 5 joueurs dans son équipe de rêve, Tierry Henry a omis de choisir son ancien compère du Barça

Thierry Henry a laissé Lionel Messi hors de son équipe type de football à cinq, il a aussi snobé Zidane. Le Français a joué aux côtés de l'Argentin à Barcelone, mais a opté pour deux autres anciens joueurs de Blaugrana.

"Je dirais que Pelé, [Diego] Maradona, [Johan] Cruyff, [Franz] Beckenbauer ... Michael Laudrup devraient être là", a déclaré Henry au micro de l'ancien joueur de désormais consultant Jamie Carragher dans son podcast The Greatest Game.

On peut s'interroger sur la présence de Michael Laudrup, alors que Zinedine Zidane et Leo Messi, anciens coéquipiers d'Henry en équipe de et au Barça, ont été snobés, mais Henry n'en démords pas, Pour lui, le Danois est d'ailleurs très sous-estimé : "Je n'ai jamais compris [Laudrup]. Il était très sous-estimé. Quand vous parlez de football de caviar, son nom devrait être là."