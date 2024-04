OM, Jean-Louis Gasset dévoile la clé pour battre l’Atalanta

Après la victoire de l’OM en Ligue 1 contre Lens, dimanche, l’entraîneur Gasset donne la clé pour vaincre l’Atalanta, jeudi en Ligue Europa.

Enfin, l’Olympique de Marseille a renoué avec la victoire en championnat de France. Après cinq matchs sans victoire, le club du Sud de la France a pu battre le Racing Club de Lens (2-1), dimanche soir, en clôture de la 31e journée de Ligue 1. Une victoire qui donne du tonus à la formation phocéenne, notamment l’entraîneur Jean-Louis Gasset, qui a déjà une idée sur la prochaine rencontre de l’OM.

Jean-Louis Gasset félicite ses joueurs

La dernière victoire de l’OM en Ligue 1 remonte au 10 mars quand les Phocéens avaient battu le FC Nantes (2-0) au Stade Orange Vélodrome. Depuis, c’est trois défaites et deux nuls en championnat avant de retrouver finalement le chemin de la victoire, ce dimanche, contre Lens (2-1). En conférence de presse après le match, l’entraîneur se dit très content de ces trois points, qui redonnent l’espoir européen à l’OM, et fier de ses joueurs, qui ont tout donné.

Getty

« C'est ce que je leur demande, d'aller au bout. Quand je suis arrivé, c'est ce que j'ai dit. On n'est pas la meilleure équipe du championnat, on le sait. S’il y a des contre-performances, des changements d'entraîneurs, ça veut dire que vous êtes cycliques, mais au moins au niveau de l'état d'esprit, il faut être irréprochable. Dans un stade comme ça, on n'a pas le droit d'abandonner, donc on part sur l'état d'esprit et le don de soi. Après, on essaye d'y amener quelques notions tactiques. On a quand même trois ou quatre joueurs qui font la différence. On n'a pas de limite, je l'ai dit en arrivant, on prendra le plus de points possibles en championnat et on passera le plus de tours possible en Coupe d'Europe. J'aime quand ils sont un peu fous comme ça », a déclaré Jean-Louis Gasset.

L'article continue ci-dessous

La clé pour battre l’Atalanta en Ligue Europa

Jeudi, l’OM reçoit l’Atalanta Bergame en demi-finale aller de la Ligue Europa. Si Gasset estime que ce match face à Lens est un précieux pour la réception des Italiens, il donne les clés pour prendre une option pour la finale en Ligue Europa, jeudi prochain, contre l’Atalanta.

Getty

« L’Atalanta joue un peu dans le système de Lens, a les mêmes caractéristiques. Même si on jouera différemment, il fallait qu'on sente un marquage derrière nous, du physique pour contrer, de la technique dans le milieu. Lens était l'adversaire idéal pour se préparer pour jeudi. Donc j'avais dit: ‘il faut qu'on commence à se le mettre dans la tête, mais c'est le championnat et on le fait pour prendre trois points’ », a ajouté le technicien français.