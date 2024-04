L’OM en Europe ? La réponse cash de Jean-Louis Gasset

Après le match nul face à Nice, mercredi, Jean-Louis Gasset est revenu sur la possibilité de voir l’OM en Europe la saison prochaine.

Pour le compte du match en retard de la 29e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice étaient aux prises au Stade Orange Vélodrome, ce mercredi soir. Mais les Phocéens n’ont pas pu se relancer en championnat. Un match nul (2-2) a séparé les deux équipes. Un résultat qui n’arrange aucune des deux formations.

L’Europe ? Gasset y croit

L’Olympique de Marseille ne fait plus peur. Depuis plus d’un mois, le club phocéen n’a plus gagné un match en Ligue, notamment après la victoire contre le FC Nantes (2-0) au Stade Vélodrome, le 10 mars. Après le match nul à Toulouse (2-2), le weekend écoulé, les Marseillais ont encore fait un pareil score en match en retard ce mercredi face à Nice. Huitième à égalité de l’OL (9e, 41 points), l’Olympique de Marseille croit quand même à son rêve européen la saison prochaine.

Getty

« Lens est à 5 points de nous, on les reçoit dimanche (21h). On va lutter jusqu’au bout. Je ne sais pas où l’on finira. Je l’avais dit en arrivant, on essayera de faire le plus de points possibles et après on verra. On ne va pas lâcher et ce sera la bonne équipe, l’équipe la moins fatiguée qui va jouer en espérant qu’il n’y ait pas eu de bobos. Jonathan Clauss pouvait jouer une heure, il l’a fait. Murillo avait senti un petit truc à Toulouse. C’était le troisième match en même pas une semaine. On va récupérer Sarr demain matin (jeudi, Ndlr). On s’adapte à la situation », a déclaré Jean-Louis Gasset.

L'article continue ci-dessous

Gasset félicite ses joueurs

Réduit à 10 en raison de l’expulsion de Faris Moumbagna, l’Olympique de Marseille a tenu bon jusqu’au coup de sifflet final. Le club peut même avoir des regrets de ne pas s’être imposé, puisque en toute fin de match, Aubameyang a fait un travail en solo depuis les 47 mètres, mais la barre transversale des Niçois les a sauvés. Après le match, l’entraîneur marseillais félicite les siens pour leur engagement.

Getty

« On a le sentiment, malgré l’infériorité numérique, d’avoir donné le maximum pour gagner le match en ayant eu deux face-à-face avec le gardien. Une équipe courageuse, bien organisée… je ne peux rien leur reprocher. C’est vrai que l’on n’avance pas mais on va continuer à y croire. C’est vrai que physiquement… jeudi les prolongations, dimanche un match à Toulouse, mercredi le match en retard à dix en deuxième mi-temps… avec les petits tracas que l’on a, je n'ai pas grand-chose à leur reprocher », a reconnu le technicien français.