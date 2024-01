OM : « Je veux tout casser », Faris Moumbagna annonce les couleurs avant son arrivée

Nouvelle recrue de l’Olympique de Marseille, le Camerounais Faris Moumbagna vient d’annoncer les couleurs.

Toujours en Côte d’Ivoire avec la sélection nationale du Cameroun pour la Coupe d’Afrique des Nations, Faris Moumbagna, qui a signé en faveur de l’Olympique de Marseille cet hiver, livre ses premières impressions en tant que nouveau joueur de l’équipe phocéenne.

Moumbagna est Olympien

En quête de renforts offensifs cet hiver, l’Olympique de Marseille, qui n’a inscrit que 25 buts (contre 24 encaissés) en Ligue 1 cette saison après 18 journées, a déjà réussi à faire venir deux joueurs dans le secteur offensif cet hiver. Après avoir obtenu le prêt de Jean Onana, le club phocéen s’est attaché les services de l’avant-centre camerounais, Faris Moumbagna.

« Faris Moumbagna est Olympien. L’attaquant camerounais rejoint l’OM en provenance du FK Bodø/Glimt et arrivera à Marseille après la CAN 2023 qu’il dispute actuellement avec les Lions Indomptables », avait indiqué l’OM pour annoncer la signature de l’avant-centre camerounais. Le joueur de 23 ans a signé un contrat jusqu’en juin 2028 avec les Phocéens.

Faris Moumbagna veut « tout casser » à l’OM

Depuis la Côte d’Ivoire où il dispute la CAN avec les Lions Indomptables, Faris Moumbagna s’est prononcé sur son avenir prochain à l’Olympique de Marseille. Dans une interview accordée à RMC Sport, l’ancien du Kristiansund BK dit son satisfécit d’avoir signé à l’OM. Toutefois, il dévoile ses ambitions avec le club du Sud de la France.

« C’est un peu le rêve. Jamais je n’aurais pensé signer à l’OM. C’est une satisfaction. Je sais qu’il y a beaucoup d’attentes. Il va falloir beaucoup travailler. Les fans vont me découvrir. Vitesse, finition, jeu aérien. Je ne lâche rien, je donne beaucoup sur le terrain, j’aide mes coéquipiers. Tout ce que je peux faire pour aider mon équipe, je le fais », a déclaré Moumbagna en zone mixte, avant de poursuivre en annonçant ses intentions.

« Quand tu arrives dans un club comme ça, il y a beaucoup d’attente. Je ne me retiens pas. Je veux arriver et tout casser. Être titulaire et marquer des buts pour les fans de l’OM. J’ai parlé avec Medhi (Benatia), j’ai eu un bon feeling avec lui, je suis rassuré. C’est des frissons, lorsque je regardais la Ligue 1 quand j’étais au Cameroun, c’était quelque chose d’incroyable. Aujourd’hui, je vais vivre, j’ai hâte de découvrir le Vélodrome », a-t-il ajouté.

La saison 2023 avec le club norvégien, Faris Moumbagna a disputé un total de 28 matchs dans le championnat. Sur l’ensemble, le Camerounais avait inscrit 15 buts et délivré 5 passes décisives. Comme les supporters marseillais, le joueur est impatient de faire ses débuts au Vélodrome.