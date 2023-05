OM : Igor Tudor s’exprime sur la course à la deuxième place

L’entraineur marseillais, Igor Tudor, n’a pas abandonné l’idée de finir vice-champions de France.

Marseille ne s’est pas loupé dimanche soir lors de la réception d’Angers en championnat. Malgré une première demi-heure achevée avec un retard d’un but, les Olympiens ont su l’emporter face au dernier. En gagnant, ils reviennent à deux points de Lens au classement.

Tudor rappelle que « tout reste possible »

Sachant qu’il reste encore trois journées à jouer, les Phocéens restent en course pour la deuxième place. Même s’ils n’ont plus leur destin entre leurs mains, ils veulent espère toujours un scénario favorable.

Igor Tudor, l’entraineur, est le premier à y croire. « La course pour la 2e place ? Oui, on y croit toujours, a-t-il assuré. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Tout est possible. On va voir ce qui se passe ».

Les Marseillais refusent donc de baisser les bras. Ils veulent être vice-champions comme l’année dernière, mais finir troisièmes ne les gênera pas plus que cela. Tudor affirme que dans le cas échéant il faudra juste admettre la supériorité de Lens : « On veut être deuxièmes, mais Lens fait aussi des choses incroyables. C’est une très bonne équipe. On verra à la fin. Paris et Lens pratiquent un très beau jeu. Moi, je suis content de ce qu’on a fait ».

Pour ce qui est du match face au SCO, le Croate a salué le caractère de ses troupes : « Ce n’est jamais facile, mais on mérite de gagner. On aurait dû marquer avant leur but. On a perdu du rythme, ils ont marqué et félicitations à eux. On a mieux joué en 2e, on peut être fiers de ça. Une attaque renouvelée ? On savait qu’ils allaient être bas, il fallait des ailiers capables de faire des différences. Je suis satisfait, surtout qu’on a créé beaucoup d’occasions ».