OM : Guendouzi, Veretout ou Rongier, quel milieu contre Tottenham ? Une tendance se dégage

L’Olympique de Marseille recevra Tottenham mardi pour le match "le plus important de la saison". Mais avec quels milieux de terrain ?

Mardi, l’Olympique de Marseille jouera le match "le plus important de la saison", dixit Igor Tudor, avec la réception de Tottenham en Ligue des Champions. Le calcul est simple : Marseille, dernier du groupe, doit l’emporter pour passer en huitièmes de finale. Avec une grosse interrogation concernant la composition d’équipe olympienne, à savoir quel duo alignera le technicien croate dans l’entrejeu ?

Rongier et Veretout frais pour mardi

Le duo composé de Valentin Rongier et Jordan Veretout a démarré tous les chocs récents. Avec peu de réussite, en témoignent les défaites contre Paris (0-1), Lens (0-1) ou encore Francfort (1-2). Rebelote face aux Spurs ? C’est fort possible au vu du onze de départ aligné contre Strasbourg (2-2) samedi : Rongier a démarré sur le banc, et il a remplacé Veretout à la pause.

Les deux anciens Nantais sont donc "frais" pour mardi. Alors, aucun changement à prévoir ? Pas si vite, car la seconde période (très) délicate réalisée face aux Strasbourgeois a peut-être fait changer d’avis le technicien croate, qui penserait de plus en plus à aligner Mattéo Guendouzi dans l’entrejeu contre les Spurs, mardi au Vélodrome !

Guendouzi a brillé à Strasbourg

Il faut dire que l’ex-Gunner, enfin utilisé à son poste de prédilection après plusieurs semaines passées en milieu offensif, a brillé sur la pelouse de la Meinau. Et son énorme activité et ses nombreux ballons récupérés ont aussi permis de libérer Veretout, qui a pu davantage se concentrer sur l’offensive. Chose que Rongier, adepte des passes latérales ou vers l’arrière, rechigne toujours autant à faire.

FREDERICK FLORIN/Getty

Et comme nous l’expliquions plus haut, la victoire est impérative pour l’OM. Alors mieux vaut aligner deux milieux créateurs, car il faudra prendre des risques. Dans cette optique, reculer Guendouzi d’un cran permettrait aussi d’aligner un véritable milieu offensif comme Cengiz Ünder ou Dimitri Payet, sachant qu’Amine Harit occupera l’autre côté et Alexis Sanchez la pointe.

L’avis de la rédaction

L’avis de la rédaction : plutôt Guendouzi et Veretout dans l’entrejeu, comme face à Strasbourg et comme lors du match aller face au Sporting Portugal (4-1). Reste à savoir quel choix fera Tudor, qui devrait pouvoir compter sur le retour d’Eric Bailly. Un retour qui devrait contribuer à stabiliser la défense, et lequel pourrait donc permettre de prendre davantage de risques devant. Dans tous les cas, l’OM n’a rien à perdre.

La composition probable de l’OM :

Lopez - Mbemba, Bailly (ou Balerdi), Balerdi (ou Kolasinac) - Kaboré (ou Clauss), Guendouzi (ou Rongier), Veretout, Clauss (ou Tavares) - Ünder, Harit - Sanchez.

La composition probable de Tottenham :

Lloris - Romero, Dier, Lenglet - Doherty, Hojbjerg, Bentancur, Perisic - Lucas, Kane, Son.