OM - Tottenham : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

L'heure de la finale est arrivée pour l'Olympique de Marseille. "C'est une finale", a admis Igor Tudor au sujet du choc de la 6ème journée de Ligue des champions face à Tottenham. Et pour cause, après sa défaite contre Francfort, l'OM est dos au mur et n'a pas d'autre choix que de gagner pour se qualifier. Mais le point positif c'est que Marseille est encore en vie.

Une victoire et c'est la qualification pour l'OM

L'Olympique de Marseille doit certes l'emporter, ce qui ne sera pas une mince affaire, mais les Phocéens ont leur destin entre leurs mains avant la dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions et pourraient retrouver les huitièmes de finale de la C1 pour la première fois depuis la saison 2011-2012 où l'OM avait été jusqu'en quarts de finale.

L'OM avait déjà une occasion en or de se qualifier la semaine dernière contre Francfort, cette fois-ci, il ne faudra pas manquer le coche. Car en cas de défaite, l'OM sera éliminé de toutes compétitions européennes et dira adieu au printemps européen. Un match nul pourrait permettre aux Phocéens de jouer la Ligue Europa au printemps, si et seulement si le Sporting est battu dans le même temps.

La Ligue Europa compliquée à accrocher

Marseille va devoir relever la tête et se montrer bien plus solide que lors de ses dernières sorties. Après un mois de septembre très réussi, l'OM a connu un gros coup de mou en octobre et reste sur quatre matches sans victoire toutes compétitions confondues. Le plus frustrant étant que la victoire tendait les bras aux Phocéens samedi contre Strasbourg mais qu'ils se sont fait remontés dans le dernier quart d'heure de la rencontre.

En face, Tottenham est en tête de ce groupe et n'a besoin que d'un match nul pour être certain d'avoir son billet pour les huitièmes de finale. Les Spurs vont bien évidemment venir chercher la victoire à Marseille pour être premiers du groupe et éviter un possible affrontement contre un cador du football européen lors du prochain tour.

Tottenham pas si serein

Les Spurs aussi ont manqué une occasion en or de se qualifier la semaine dernière puisqu'ils se seraient enlevé une belle épine du pied avant la dernière journée s'ils avaient battu le Sporting devant leur public. Tottenham a affiché de la fébrilité récemment, notamment en défense, avec des défaites contre Newcastle et Manchester United, mais ils ont montré du caractère ce week-end contre Bournemouth alors qu'ils se dirigeaient vers une nouvelle défaite en Premier League.

Une vraie finale

Les deux équipes jouent gros ce mardi soir au Stade Vélodrome. A la fin de la rencontre, il y aura forcément un heureux et un déçu. La différence c'est que quoi qu'il arrive, Tottenham est sûr d'être à minima reversé en Ligue Europa, ce qui n'est pas le cas de l'OM. Ce sera tout ou rien pour les Phocéens, un huitième de finale de Ligue des champions ou une fin brutale d'aventure européenne cette saison.

Horaire et lieu du match Olympique Marseille - Tottenham

Ville : Marseille

Marseille Stade : Stade Vélodrome

Stade Vélodrome Heure : 21:00 UTC+1 (heure française) / 20:00 GMT / 16:00 EST / 13:00 PST

Sur quelle chaîne TV voir OM - Tottenham ?

Mardi 1 novembre

21h sur Canal + Foot

Stream : RMC Sport en direct, RMC Sport 1, Canal +, Canal+ Foot

Prise d'antenne : 19h50 sur Canal + Foot

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme MyCanal.

Série actuelle de l'OM et du Sporting

OM : VDDDN



Tottenham : VDDNV

Les blessés et absents :

Un absent de taille côté OM : Eric Bailly. Victime d'une lésion musculaire, le roc ivoirien sera absent pour cette rencontre. Une absence préjudiciable en défense, même si Igor Tudor va récupérer Samuel Gigot, suspendu contre Strasbourg.

Du côté de Tottenham deux grands absent sont à déplorer pour les Spurs. En attaque, Antonio Conte sera privé de Richarlison, blessé depuis plusieurs semaines maintenant, mais aussi de Dejan Kulusevski, le privant de deux belles options pour accompagner Harry Kane et Heung-Min Son aux avants poste.

Les équipes probables

XI de départ de l'OM : Lopez - Mbemba, Balerdi, Gigot - Clauss, Veretout, Rongier, Nuno Tavares - Guendouzi, Sanchez, Harit.

XI de départ de Tottenham : Lloris - Romero, Dier, Davies - Emerson, Hobjerg, Bentancur, Perisic - Lucas, Son - Kane.