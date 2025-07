OM : Gros clash entre Greenwood et un coéquipier

Marseille s'apprête à diffuser six épisodes sous forme de documentaire, capturant des moments intenses en coulisses tout au long de la saison 2024-25.

Marseille a publié une bande-annonce pour le documentaire à venir, qui sera diffusé en six épisodes et dont la première aura lieu ce samedi. La bande-annonce comprend des images d'une altercation entre Greenwood et le milieu de terrain Pierre-Emile Hojbjerg sur le terrain d'entraînement, laissant entendre que le documentaire proposera un contenu brut et non censuré.





Greenwood a souvent été critiqué pour son attitude tout au long de la saison 2024-25, ce qui a conduit l'entraîneur Roberto De Zerbi à le reléguer sur le banc pendant plusieurs matchs. À un moment donné, des rumeurs ont même couru selon lesquelles Greenwood aurait participé à une révolte des joueurs contre l'entraîneur italien. Au lendemain d'une défaite 3-1 contre Reims, De Zerbi aurait déclaré à l'équipe : « Je ne vous entraînerai pas aujourd'hui », ce à quoi l'équipe aurait répondu : « Alors nous ne nous entraînerons pas non plus ».

Le documentaire montre également de nombreuses disputes houleuses dans les vestiaires, selon RMC Sport. On entend Adrien Rabiot se plaindre : « On a fait un échauffement de m*rde. Vous l'avez vu, il n'y avait aucun engagement, rien. Sur le terrain, c'est une autre énergie, les gars, et on va le faire tous ensemble.





Hojbjerg exprime également sa frustration en disant : « On parle, on parle... Arrêtez ! Arrêtez ! 3-0 ! Un gars en moins. Allez vous faire foutre, les gars, allez vous faire foutre. »