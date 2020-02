OM, Germain : "Je ne suis pas obsédé par le but, c'est pour ça que je ne suis pas un 9 au niveau international"

L'attaquant de l'Olympique de Marseille a évoqué son inefficacité et sa conception du rôle de l'attaquant. Il a botté en touche pour son avenir.

Auteur de deux buts et cinq passes décisives en vingt-cinq matches de cette saison, Valère Germain n'a plus inscrit le moindre but depuis le mois de septembre. Alors qu'il croyait avoir marqué contre , son but s'est finalement transformé en passe décisive puisque c'est Reinildo qui a marqué contre son camp. L'attaquant de l'OM a ensuite délivré une seconde passe décisive à Benedetto pour donner la victoire à l'OM. En conférence de presse, Valère Germain s'est exprimé sur son inefficacité devant le but cette saison et confesse qu'il n'est pas obsédé par les statistiques.

"Je suis d'accord sur le fait qu'un attaquant moins en confiance tente moins de choses. Quand on marque et qu'on est décisif pour l'équipe, je ne saurais l'expliquer, mais forcément les gestes deviennent plus naturels, on tente plus facilement. Mais c'est pareil pour tous les postes. Quand on est en confiance, ça change totalement un joueur, je pense. Maintenant, quand on joue milieu de terrain excentré, même si on est amené à être décisif, on est un peu moins présent devant le but et on a moins de situations, mais ça ne m'a pas empêché d'être décisif par deux fois contre Lille. Je pense aussi que ce sont des périodes, je crois beaucoup aux périodes pour les offensifs qui quand ils marquent enchaînent avec plus de confiance. J'espère que ce sera le cas personnellement et aussi pour Dario, la confiance y fait beaucoup", a indiqué le Français.

"Mon avenir ? On verra en fin de saison"

"C'est compliqué lorsqu'on n'est pas décisif, même si on est heureux cette année parce qu'on réussit une superbe saison. Maintenant, quand on est un joueur offensif et qu'on ne marque pas, il manque toujours ce petit quelque chose qui fait la vie des attaquants. Après, personnellement et c'est peut-être mon erreur, je ne suis pas obsédé par le fait d'être décisif. Parfois, après les matchs, je me dis que je reviens peut-être trop défendre, que je fais peut-être trop d'efforts pour le collectif et que je devrais peut-être rester plus devant à jouer la carotte. Mais ça n'a jamais été mon état d'esprit. C'est peut-être pour ça aussi que je ne suis pas un 9 international, mais je suis heureux de mon parcours jusqu'ici, même si c'est vrai que cette saison j'aurais aimé mettre plus de buts. Il reste 13 matchs, j'espère que ça va aller mieux", a ajouté l'attaquant de l'OM.

En fin de contrat en juin 2021, Valère Germain a botté en touche pour son avenir : "M'inscrire sur le long terme à l'OM dans le rôle de numéro 2 ? Je n'ai pas encore réfléchi à cette optique. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je prends beaucoup de plaisir. Je n'ai pas vraiment réfléchi à mon futur, mais vous savez quand on prend du plaisir au quotidien à l'entraînement ou même en dehors du terrain avec ce groupe, qu'on joue moins ou pas, ça passe un peu mieux. Mais c'est sûr que j'aimerais reconnaître des saisons comme à Nice ou à , où dès le début de semaine tu savais que t'allais jouer. On joue aussi dans un système avec un seul attaquant, alors que dans mes précédents clubs, on jouait à deux. On verra cet été."

"Est-ce inconfortable de pas connaître son avenir ? C'est mon cas, oui, comme tous les autres je pense. Inconfortable, non parce qu'on est heureux et qu'on vit une très belle saison. On ne pense pas forcément à ça. Il y aura sans doute des discussions pour tous les joueurs en fin de contrat en 2021 cet été ou un peu plus tard. Peut-être aussi que les dirigeants attendent de voir où est-ce qu'on va pour prolonger ou pas certains joueurs, mais on verra en fin de saison. Aujourd'hui, il faut qu'on soit tous concentrés, dirigeants, coach et joueurs, pour aller attendre notre objectif. On aura des discussions en fin de saison, pas maintenant", a conclu l'attaquant phocéen.